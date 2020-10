Ein realer Weg zur Klimahilfe

Es braucht einen konkreten Masterplan zur Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Ursula von der Leyen hat kürzlich in ihrer Rede zur Lage der EU ein Ziel vorgegeben: Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent statt 40 Prozent in der bisherigen Planung. Klingt ambitioniert, entspricht sicht- und spürbar Notwendigkeiten, hat daher auch Zustimmung in Kommission und Parlament. Das Problem an der Sache: Es ist ein schöner Wunsch, der jedoch nicht realistisch ist.



Das bedeutet keinesfalls, dass sich die Wirtschaft nicht zum Ziel der CO2-Neutralität bekennt. Dieses Ziel wird nicht nur mitgetragen, sondernamshe sogar erweitert: mit der Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft.