Auf den Spuren des Hauses Habsburg durch Mitteleuropa

Eine einzigartige Kulturroute führt vom Schweizer Aargau über Vorarlberg bis nach Wien. Vielleicht bald auch noch weiter.

Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich: Durch diese vier Staaten führt eine bemerkenswerte Kulturroute, die alle Orte berührt, in denen Habsburger – oder die Vorfahren anderen Namens – seit dem Jahr 996 Spuren hinterließen. 2014 deklarierte der Europarat diese Route zur 29. Europäischen Kulturstraße. Er würdigte dadurch dieses interkulturelle Projekt, das freilich noch einen Konstruktionsfehler besitzt: Die „Via Habsburg“ endet vorerst einmal in Wien. Ungarn, Kroatien, Siebenbürgen, Dalmatien, Istrien, Bosnien und Herzegowina müssen noch warten. Erst dann kann von einem völkerverbindenden Projekt gesprochen werden.



Der handliche Reiseführer zeigt einen Umstand sehr deutlich auf: Die Verbindung des früheren sogenannten Erzhauses zu den burgundischen, schweizerischen, vorderösterreichischen Gebieten ist eine tiefe. Der Kanton Aargau zelebriert heute aus touristischen Gründen die Herkunft der späteren deutschen Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs aus dieser Gegend. Sie tauchen erstmals um 1027 mit einem Ritter Radbot auf. Dieser Tatsache war sich auch das letzte österreichische Kaiserpaar sehr bewusst: Die Herzen Karls I. und seiner Gemahlin, Zita, sind seit 1922 bzw. 1989 in der Loretokapelle des Klosters Muri auf dem Mont St. Odile in der Schweiz beigesetzt. Ihrer beider Sohn Otto von Habsburg war Lothringen und dem Elsass stark verbunden. In der Minoritenkirche von Nancy ehelichte er 1951 Regina von Sachsen-Meiningen. Beide ruhen sie heute in der Wiener Kapuzinergruft als Allerletzte einer langen Ahnenreihe.



Die Reiseroute zeigt aber auch, dass der Kampf um Ansehen, um Macht und Ländereien kein Honigschlecken für das einstige kleine Grafengeschlecht gewesen sein muss. So lockte die Stadt Basel mit ihrem Reichtum, doch die Familie Habsburg – damals benachbarte Vögte – konnte sie nie in Besitz nehmen.



Und Burgund? Seit 1477 wird der ursprüngliche Orden vom Goldenen Vlies von den Habsburgern administriert. Bei Wintzenheim erhebt sich in 620 Metern Höhe die restaurierte Hohlandsburg, ganz so, wie man sich eine mittelalterliche Festung vorstellt. Niemand anderer als Rudolf von Habsburg gab 1279 den Befehl zur Erbauung, um von hier aus die reiche Stadt Colmar besser im Auge zu haben. Die Burg verfiel zur Ruine, erst nach 1973 erkannte man den touristischen Vorteil und baute auf und zu und um.



Ja, und dann endlich die Habsburg selbst, seltsam schmucklos für den Stammsitz einer Weltdynastie erhebt sie sich auf dem Wüpelsberg. Wer nicht direkt nach ihr sucht, rauscht unterhalb durch einen nach ihr benannten Autotunnel hindurch, ohne sie richtig wahrzunehmen. Wer aber glaubt, ein Nachkomme des weitverzweigten Geschlechts sei heutzutage Eigentümer der habsburgischen Urzelle, der irrt: Besitzer ist der Kanton Aargau. Aber ein Bodenmosaik zeigt beeindruckende Kilometerangaben in alle Richtungen: Die Herrschaft war zeitweise wirklich den Globus umspannend.

Mächtiger wirkt hingegen die benachbarte Lenzburg, die 1340 errichtet wurde und die die Habsburger durch Todesfälle ererbt hatten: Der Start einer einzigartigen Geschichte von Heiraten, von „guten Partien“ und anderen Glücksfällen, die dieses Geschlecht von Anbeginn begleiten sollten.