Städtische Tropennächte verdoppeln sich

In dem EU-Projekt „Clarity“ entwickelte eine internationale Forschungsgruppe smarte Lösungen, die der Stadtplanung helfen, die bestmöglichen Maßnahmen gegen das urbane Aufheizen identifizieren und setzen zu können.

Ohne Gegenmaßnahmen werden der Stadt Linz in dreißig Jahren 34 Tropennächte pro Sommer prognostiziert. Heute sind es 18. Auch die Anzahl der bisher circa zehn Hitzetage wird bis dahin jährlich auf etwa 25 angestiegen sein. „Besonders belastend für die Menschen sind die Nächte, in denen sie sich nicht regenerieren können. Folgen mehrere Tropennächte aufeinander, erhöht das sogar die Mortalitätsrate“, sagt die Landschaftsplanerin und Expertin für resiliente Stadtentwicklung Tanja Tötzer vom Austrian Institute of Technology (AIT). „Darum sollte sich der Fokus in der Stadtplanung zunehmend darauf richten.“