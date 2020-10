Das Kräftemessen mit der Premier League

Europa League. José Mourinho auf der Linzer Gugl: Die Auslosung der Gruppenphase hat Lask und Rapid Duelle mit englischen Topklubs beschert. Dennoch sind die Aufstiegschancen intakt. Schwieriger wird es für den WAC.

Nyon/Wien. Nach Auslosung der Europa-League-Gruppenphase am Freitag in Nyon dürfen sich Rapid und Lask berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg ins Sechzehntelfinale machen. Und das trotz der erwünschten namhaften Gegner. Der dritte österreichische Vertreter WAC landete in einer tückischen Gruppe. Ein Überblick vor dem Anpfiff am 22. Oktober.

Gruppe B

Zum vierten Mal in Folge ist Arsenal nur in der Europa League gelandet, die in England als Trostbewerb gilt. Auch wenn die Londoner mit Rang acht eine verkorkste Saison in der Premier League hinter sich haben – das internationale Ticket wurde mit dem Sieg im FA-Cup gelöst – , sind sie gegen Rapid haushoher Favorit. In der laufenden Saison sind die Gunners nach drei Spielen Fünfter. Coach Mikel Arteta setzt vor allem auf junge englische Talente, Topverdiener Mesut Özil spielt in diesen Plänen keine Rolle mehr.

Zu favorisieren ist Rapid gegen Norwegens Meister Molde FK, Ex-Klub von Erling Haaland, und Irlands Meister Dundalk. „Eine gute Gruppe für uns, über die wir uns nicht beschweren dürfen“, meinte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.

Gruppe J

Lask-Trainer Dominik Thalhammer darf sich mit Starcoach José Mourinho messen. Der Tottenham-Trainer habe ihn gar „inspiriert“, erklärt Thalhammer. Die Londoner, zuletzt Sechster der Premier League, setzen auf ihre Stars Dele Alli und Harry Kane.

Gute Chancen darf sich der Lask gegen Belgiens Cupsieger Royal Antwerpen ausrechnen, nach sieben Liga-Runden ist der Klub nur Sechster. Gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad sind die Linzer Favorit.

Gruppe K

Eine weniger attraktive, aber sportlich schwierige Gruppe erhielt der WAC. „Der ganz große Name fehlt, aber wir reden von drei Traditionsvereinen in Europa“, meinte Trainer Ferdinand Feldhofer.

Feyenoord Rotterdam gewann 1970 mit Trainer Ernst Happel den Europacup der Meister, die Vorsaison beendeten die Niederländer auf Platz drei. ZSKA Moskau ist die Nummer vier in Russlands Liga, Kroatiens Serienmeister Dinamo Zagreb scheiterte in der Champions-League-Qualifikation. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2020)