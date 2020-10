Tojners heikler Traum vom "Luftfahrt-Champion"

Der österreichische Milliardär streckt seine Fühler nach dem Zulieferer-Riesen Premium Aerotec aus. Es gab auch Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Berlin. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Für Michael Tojner. Der österreichische Milliardär wälzt Pläne, mit seiner Montana Aerospace AG zu den ganz Großen in der europäischen Luftfahrtbranche aufzusteigen. Und er hat dabei die 100-prozentige Airbus-Tochter Premium Aerotec auf dem Radar. Das geht aus Unterlagen hervor, die der „Presse“ vorliegen. Zuerst hatte Georg Streiter, einst Regierungssprecher, in seinem Blog kritisch über die Pläne des „schillernden“ Milliardärs berichtet.