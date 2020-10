Von der Leyen und Johnson sprechen über den Brexit

Großbritannien/EU. Telefonkonferenz zum Stand der Verhandlungen für den heutigen Samstag anberaumt.

Brüssel. Das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU wird erneut zur Chefsache. Am heutigen Samstag werden Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über den Stand der Verhandlungen beraten. Die Telefonkonferenz findet nach dem Abschluss der offiziell letzten Verhandlungsrunde am gestrigen Freitag statt – die keinen Durchbruch gebracht hat.

Großbritanniens Chefverhandler, David Frost, und sein EU-Gegenüber, Michel Barnier, haben sich in den strittigen Punkten nicht genug angenähert. Es gibt mehrere Stolpersteine: Neben dem Zugang zu britischen Gewässern für EU-Fischer geht es vor allem um gleiche Spielregeln bei staatlichen Subventionen, um die fortgesetzte Zusammenarbeit der Justizbehörden sowie um Sanktionsmöglichkeiten, die Brüssel zur Verfügung stehen sollen, falls London nicht fair spielt und britische Firmen subventioniert.

Die Post-Brexit-Übergangsfrist, in der für die Briten wirtschaftlich alles wie bisher läuft, endet am 31. Oktober. Damit ein Abkommen vor Jahresende alle formalen Hürden nehmen kann, sollten sich die Verhandler bis Ende Oktober handelseins sein. Premier Johnson macht mehr Zeitdruck und möchte den Abschluss der Verhandlungen beim kommenden EU-Gipfel am 15./16. Oktober besiegeln.

Für einen Deal müssten die Briten allerdings ihr Binnenmarktgesetz zurückziehen, das nicht mit dem im Jänner ratifizierten EU-Austrittsvertrag kompatibel ist. Das Gesetz wurde bereits vom britischen Unterhaus angenommen und muss noch im House of Lords erörtert werden. (ag./la)

