Gerhard Polt: „Möchte noch einmal auf die Bühne gehen“

(c) Andreas Müller/picturedesk.com

Seine Gelassenheit hat er in der Coronakrise nicht verloren, aber Gerhard Polt zeigt sich im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“ nachdenklich. Der legendäre bayerische Kabarettist, Satiriker, Denker verspürt gegenüber seinem Beruf Dankbarkeit. Das Zwischenmenschliche ist für den 78-Jährigen Inspiration und größte Freude – und fehlt ihm.

Stört es Sie, dass viele Gespräche, so wie dieses, nun am Telefon geführt werden?



Gerhard Polt: Persönliche Treffen sind unersetzlich. Das Telefon ist schon lang erfunden, es funktioniert. Aber natürlich ist es besser, man sitzt sich an einem Tisch gegenüber und der eine hat ein Glasl Wein oder Bier vor sich, oder meinetwegen auch ein Wasser, aber er ist zumindest anwesend. Anwesenheit ist unschlagbar.





Wo sind Sie denn gerade?