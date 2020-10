Joji: Die größte Liebe klingt traurig

Joji heißt eigentlich George Miller, ist 1992 in Osaka geboren und war ein Star-YouTuber – etwa als Pink Guy in der „Filthy Frank Show“. Nun kommt sein drittes Album, „Nectar“.

Joji: „Like You Do“. Gute Komiker sind meist die größten Melancholiker. Das gilt auch für Joji, der fast so ausdruckslos dreinschauen kann wie Buster Keaton. Umso ausdrucksvoller ist dieser Track, der die Genres Liebeslied und Abschiedslied vermählt, nach dem Motto: Die große Liebe erkennt man erst, wenn man sie verloren hat. In diesem Sinn imaginiert Joji den Verlust, konstatiert mit bitter-lakonischer Stimme, dass es den Anschein habe, dass sich seine Straße und jene seiner Geliebten trennen. Schließlich könne etwas so Reines wie diese Liebe nicht schmerzfrei sein . . . Die Spekulation mündet in einen zentralen Satz, begleitet von anhaltenden Orgelakkorden: „If you ever go, all the songs that we like will sound like bittersweet lullabies.“ Dann setzt der schwerfällige Rhythmus wieder ein, und Joji stellt in einer wunderbar traurigen Melodie fest: „You're the one I can't lose, no one loves me like you.“ Großes Gemälde der Gefühle.

Joji: „Nectar“. (c) Beigestellt

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2020)