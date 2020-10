Knalliges für drinnen

(c) Ute Woltron

Zimmerpflanzen mit bunt gefärbten Blättern oder Blüten für den Herbst.

Damit auch die Gartenlosen unter Ihnen in Sachen Herbstfarben nicht darben müssen, kommen hier ein paar Vorschläge für besonders gefärbte Zimmerpflanzen für die Wohnung. Der Kroton Codiaeum variegatum, auch Wunderstrauch genannt, begeistert mit seinen ledrigen Blättern in den verschiedensten Formen und bunten Mustern. Hell und sonnig will er es haben, und eher feucht als trocken, dann spendiert er je nach Sorte Farbkombinationen von Gelb, Grün und Rot.