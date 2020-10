(c) Birkl

Katharina Birkl-Weiskopf und Patrick Birkl in ihrem Hendlhof in Fehring.

Patrick Birkl und Katharina Birkl-Weiskopf halten auf ihrem Hendlhof alte Hühnerrassen.

Es sind ausgerechnet die Hühner, die in der Steiermark fehlen. Also speziell jene, nach der die gehobene Gastronomie und auch qualitätsbewusste Kunden verlangen. Viele Köche beklagen, dass die kleinen Produzenten fehlen, die großen Wert auf Qualität legen, alte Rassen züchten und den Tieren Zeit geben zu wachsen, was sich auf die Fleischqualität auswirkt.