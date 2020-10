Neuinfektionen: Höchster Wien-Tageswert, zweithöchster österreichweit

Mit 1058 neuen bestätigten Fällen ist am Samstag die zweithöchste Anzahl an Neuinfektionen in Österreich binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. Einen Rekord gab es mit 474 Fällen in Wien.

In Wien ist von Freitag auf Samstag der bisher höchste Tagesanstieg an Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie registriert worden. 474 Fälle kamen in den vergangenen 24 Stunden dazu, wie aus den vom medizinischen Krisenstab der Stadt gemeldeten Zahlen hervorgeht. Die bisherige Höchstmarke lag bei 444 neuen Infektionen, die am 12. September gemeldet wurden.

Die Zahl der "aktiven" Fälle ist im Vergleich zum Vortag ebenfalls etwas gestiegen. Nach 4408 Kranken am Freitag waren es am Samstag, Stand 8.00 Uhr, 4448. Insgesamt gab es in der Bundeshauptstadt bis dato 17.161 positive Testresultate.

Zweithöchste Wert österreichweit

Mit 1058 neuen bestätigten SARS-CoV-2-Fällen ist am Samstag die zweithöchste Anzahl an Neuinfektionen in Österreich binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. Der Höchstwert datiert vom 26. März und lag bei 1065 neuen Fällen.

Die Zahl der positiven Testergebnisse stieg damit auf 47.432, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium. Mit Stand von Samstag (9.30 Uhr) sind demnach österreichweit 809 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 38.045 genesen. Die Zahl der aktuell bestätigten Corona-positiven Fälle lag somit bei 8578. Am Freitag hatte sie noch 8385 betragen.

494 Menschen wurden wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. 97 dieser Erkrankten lagen auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 15

Kärnten: 22

Niederösterreich: 191

Oberösterreich: 111

Salzburg: 52

Steiermark: 41

Tirol: 126

Vorarlberg: 26

Wien: 474

(APA)