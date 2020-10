Zweijähriger Bub starb nach Pkw-Sturz in steirischen Bach

Das Kleinkind war unbemerkt ins elterliche Auto gestiegen, das wegrollte.

Ein zweijähriger Bub ist am Freitag in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) nahe des elterlichen Hauses ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieg das Kind gegen 17.00 Uhr in einem unbeobachteten Moment in das Auto der Familie. Der Bub dürfte die Schaltung des Automatikgetriebes auf Leerlauf gebracht haben, wodurch das Auto auf dem leichten Abhang ins Rollen geriet und in den vorbeifließenden Fröschnitzbach stürzte. Das Kind wurde abgetrieben.

Als die Mutter den Buben einige Minuten später suchte - sie vermutete ihn zuerst im Haus, wo er zuletzt gespielt hatte -, entdeckte sie nach einer Suche um das Haus schließlich das Auto im Bachbett und schlug Alarm. Die Suche der Angehörigen nach dem Zweijährigen blieb erfolglos. Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte entdeckten das reglose Kind dann etwa einen Kilometer flussabwärts im Fröschnitzbach.

Nach Versuchen, den Buben zu reanimieren, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik in Graz geflogen. Dort erlag er in der Nacht seinen Verletzungen.

An dem Rettungseinsatz waren 22 Feuerwehrleute und ein Notarztteam beteiligt. Zwei Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes betreuten die Familie.

