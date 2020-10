Georg Dornauer: Der Doskozil aus den Alpen

Um den flapsigen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer ist es ruhig geworden. Ein Besuch auf seiner Jagdhütte in seiner Heimatgemeinde, Sellrain, und ein Gespräch über Ausländer und den „nervigen“ Hans Peter Doskozil.

Georg Dornauer hat an diesem Tag schon zwei Bauverhandlungen geführt, er hat die Installation von neuen Desinfektionsspendern in der Volksschule beaufsichtigt, hat zwei kleine Bier im Gasthaus Neuwirt getrunken, am Abend der Wahl der Ortsbäuerin beigewohnt – und nicht einmal hat er etwas gesagt, was österreichweit für Schlagzeilen sorgen könnte. Und den Porsche Macan gibt's auch nicht mehr, der Tiroler SPÖ-Chef fährt jetzt einen gewöhnlichen Audi Q3.