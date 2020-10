Golf: Schwab und Straka verpassen in Jackson den Cut

Für Matthias Schwab und Sepp Straka ist das PGA-Turnier in Jackson nach zwei Runden vorbei.

Die österreichischen Golfprofis Sepp Straka und Matthias Schwab haben beim PGA-Turnier in Jackson/Mississippi den Cut verpasst. Straka scheiterte am Freitag nach seiner zweiten 71er-Runde als 67. um nur einen Schlag. Schwab war aufgrund einer 75 als 139. hingegen insgesamt acht Schläge vom Einzug in die Preisgeldrunden entfernt.

"In meiner derzeitigen Form habe ich leider keine Chance vorne mitzuspielen", bekannte Schwab, der am Sonntag nach England zum Europa-Tour-Turnier in Wentworth weiterreist.

(APA)