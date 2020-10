Frauen: Erst Babypause, dann Lernpause

Das Kind hüten, statt wieder in den Job einzusteigen: Immer mehr Frauen schließen eine Bildungskarenz an die Elternkarenz an.

In Wirtschaftskrisen ziehen sich Frauen vom Arbeitsmarkt zurück. Aktuell zeigt sich, dass immer mehr Mütter eine Bildungskarenz an die Babypause anhängen.

Die Rollenverteilung ist in Österreich immer noch klassisch: Nach der Geburt eines Kindes ist es in der Regel die Mutter, die zu Hause bleibt, während der Vater weiter Vollzeit arbeitet. Lediglich 4,5 Prozent der Anspruchstage für Kinderbetreuungsgeld entfielen 2018 auf Männer, zeigte ein Rechnungshofbericht im August. Nach der Karenz kehren die meisten Mütter nur in Teilzeit in den Job zurück und arbeiten oft viele Jahre in reduziertem Stundenausmaß. Väter gehen, wenn, dann nur kurz in Babypause und schrauben im Job eher selten zurück. Die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Österreich arbeitet in Teilzeit, aber nur zehn Prozent der Männer.