Vom Mobile bis zum James-Bond-Tisch

Am 7. Oktober versteigert das Dorotheum Design aus Skandinavien, S-Stühle von Panton und Küchenmöbel der ersten Einbauküche.

Die Grenzen von Design und Kunst sind meist fließend. Der Unterschied zwischen den beiden liegt in der Funktion. Design hat einen praktischen Nutzen, Kunst nicht. Doch bei vielen Designern ist der praktische Nutzen oft kaum noch erkennbar. Deshalb passen auch in der Online-Design-Auktion im Wiener Dorotheum, die am 7. Oktober stattfindet, vier Mobiles von Ib Geertsen, dänischer Vertreter der Konkreten Kunst, gut ins Programm.