Marco Rossi: „Ich habe keinen Wunschklub“

(c) Icon Sportswire via Getty Images (Icon Sportswire)

Marco Rossi wird im NHL-Draft am Dienstag in den Top Ten der neuen Spieler für die beste Eishockeyliga der Welt landen. Der Feldkircher, 19, gibt sich gelassen, er wird seinen Weg gehen.

120 Punkte (39 Tore, 81 Assists) in 56 Spielen für die Ottawa 67's machten Center Marco Rossi in der abgelaufenen Saison nicht nur zum Topscorer der Ontario Hockey League (kanadische Juniorenliga), sondern auch zum heißen Tipp für einen Top-Ten-Platz im NHL Draft.



Das Auswahlverfahren für die besten neuen Spieler der besten Eishockeyliga der Welt findet in den USA am Dienstag, ab 19 Uhr Eastern Time (1 Uhr früh), statt. Der Vorarlberger, 19, der erster ausgewählter Österreicher seit Andreas Nödl und Michael Grabner (beide 2006) werden wird, freut sich auf den großen Augenblick. Spekulieren will er jedoch nicht.





Sie sind gleich in acht Institutionen mit NHL-Draft-Prognosen überall zwischen vier und neun gereiht. Verfolgen Sie diese Bewertungen, geben die denn Zuversicht?