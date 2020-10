Redefreier Campus

Nur eine kleine Geschichte aus einem gespaltenen Amerika, dem das Gemeinsame abhandenkommt. Aber so manche große Hoffnung hat klein angefangen.

Viele Colleges der USA folgen der fragwürdigen Idee, dass ihre Studenten besser dran sind, wenn man sie in Watte packt. Deshalb beschränken sie die freie Rede. Auch am Georgia Gwinnett College begeht eine Ordnungswidrigkeit, wer etwas sagt, was „das Wohlgefühl (comfort) eines anderen stört“. 2016 stoppte dort die Campus-Polizei Chike Uzuegbunam, einen evangelikalen Christen, der in einer der beiden kleinen „free speech zones“ (für die man einmal in 30 Tagen einen Slot reservieren kann) öffentlich über seinen Glauben reden wollte, und bedrohte ihn mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zum Hinauswurf.

Die konservative christliche Anwaltsgruppe Alliance Defending Freedom (ADF), auf solche Fälle spezialisiert, klagte im Namen Uzuegbunams den Staat Georgia wegen Verletzung der von der Verfassung garantierten Redefreiheit. Das Gericht verfolgte den Fall nicht weiter, weil das College in der Zwischenzeit seine Regeln gemildert hatte. ADF ließ aber nicht locker: Es dürfe nicht straflos bleiben, wenn eine staatliche Institution Bürgern Grundrechte verweigert. Sonst könnte die Obrigkeit ohne Angst vor Konsequenzen überall ausreizen, was geht. Der Oberste Gerichtshof hat den Fall angenommen und wird in Kürze entscheiden.

Das Besondere dabei ist, dass die Reihe der Institutionen, die Rechtsmeinungen zugunsten der Kläger abgegeben haben, diesmal nicht nur konservative oder religiöse umfasst wie den Bund der Evangelikalen Kirchen (interessanterweise gemeinsam mit der Katholischen Bischofskonferenz) oder islamische und jüdische Vereinigungen, sondern auch solche aus dem linken Spektrum. Etwa die American Civil Liberties Union (ACLU), prominente Vorkämpferin für Home-Ehe und Abtreibung, oder die American Humanist Association (AHA), die für die Religionslosigkeit streitet (etwa in einer an Kinder gerichteten Kampagne mit dem Slogan „Ich bin langsam zu alt für einen imaginären Freund“).

Das Fazit der AHA in ihrer Eingabe lautet: „Jetzt ist nicht die Zeit, den Bürgern zu signalisieren, dass ihre Grundrechte nicht zählen. Jetzt ist die Zeit, in einem angstvollen Amerika Vertrauen aufzubauen und ein Verfassungserbe zu feiern, das stark genug ist, sogar die AHA und die ADF zu vereinen.“ Nach dem Brief im Juli von 150 Intellektuellen von links und rechts im Namen der Meinungsfreiheit ein weiteres Zeichen, dass es in den USA vielleicht doch noch einen „common ground“ gibt: die Liebe zur verfassungsmäßig garantierten Freiheit. Und Freiheit ist als Basis für das Zusammenleben nicht alles, aber doch schon ganz schön viel.

