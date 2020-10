„Von einem Desaster zu sprechen, ist eine Untertreibung“

Drucken

Hauptbild • Dimitrij Simulevski in seinem Hotel Lucia in Wien. (c) Die Presse/Clemens Fabry

Die „Presse am Sonntag“ begleitet sechs Unternehmer seit dem Ausbruch von Covid-19 durch die Wirtschaftskrise, stellvertretend für Tausende in Österreich, die unter den Folgen leiden. Manche Firmenchefs sehen Licht am Ende des Tunnels, manche freuen sich über einen Aufschwung, einer fürchtet um seine Zukunft.

Als im März in Österreich die Rollbalken heruntergingen, als die Geschäfte schließen mussten und die Gäste aus den Hotels abreisten, war Dimitrij Simulevski noch recht guter Dinge. Er habe finanzielle Reserven aus den vergangenen Jahren und von seiner Bank einen Überbrückungskredit bekommen. Außerdem gehe es im Herbst vielleicht schon wieder aufwärts.

Es ging auch tatsächlich schon wieder leicht aufwärts im Hotel Lucia in der Hütteldorfer Straße in Wiens 15. Gemeindebezirk. Die Buchungen zogen wieder an, man sah ein wenig Licht am Ende des Tunnels – und dann kamen die Reisewarnungen wegen der steigenden Coronazahlen in Wien. Vor allem die deutsche Warnung hatte Stornierungen zur Folge. „Von einem Desaster zu sprechen“, sagt der 49-Jährige, „ist eine Untertreibung.“

Dimitrij Simulevski sitzt in der leeren Rezeption seines schmucken Hotels und trinkt einen Espresso. 1998 hat die Familie das Haus in der Hütteldorfer Straße gekauft, eigentlich wollten er, sein Vater und sein Bruder nur eine kleine Pension daraus machen. Gemeinsam haben sie im Haus gearbeitet, Wände abgerissen, Fliesen erneuert – 50 Baucontainer zu jeweils zehn Tonnen habe man mit Schutt gefüllt. Dann erst habe man die Baufirmen bestellt. „Es steckt viel Schweiß und viel Herzblut in dem Hotel.“

2000 hatte die Familie das Hotel Lucia mit zuerst 14 Gästezimmern eröffnet, später übernahm man nach und nach Zimmer im Nachbarhaus. Schließlich haben sie 2009 das ganze Haus gekauft und ebenfalls umgebaut. Jetzt hat das nette, gepflegte Hotel 53 Zimmer. Den Gästen gefällt es, auf Tripadvisor hat das Lucia 4,5 von fünf Sternen – „ausgezeichnet“. Heuer im März war eigentlich eine 20-Jahre-Feier geplant, dann kam Corona. „Anfangs habe ich noch gedacht, dass es nicht so schlimm werden wird. Jetzt haben sich meine schlimmsten Erwartungen erfüllt.“

Aktuell sind ein paar Zimmer belegt, vergangene Woche ist ein Gast da gewesen. Warum er das Hotel überhaupt aufsperre? Simulevski lacht: „Weil ich gern Gäste habe, ich bin Hotelier mit Leib und Seele und mache das einfach gern.“

Zu Beginn der Coronakrise sind die elf Angestellten in Kurzarbeit geschickt worden – in der Annahme, dass man sie bald wieder voll beschäftigen wird können. Daraus ist nichts geworden und die verbliebenen Kosten summieren sich. „Ich habe mich einvernehmlich von drei Mitarbeitern trennen müssen“, erzählt der Hotelchef. Wenn die Situation besser wird, möchte er sie wieder einstellen – „das habe ich ihnen fix zugesagt“.

Schwieriges AMS. Die anderen Mitarbeiter sind weiterhin in Kurzarbeit, die noch immer nicht perfekt läuft. Für August und September hat Simulevski die Personalkosten vom AMS noch nicht ersetzt bekommen. Die Kurzarbeit lief eigentlich offiziell im September aus. Die Möglichkeit zur Verlängerung, die die Regierung angeboten hat, hat Simulevski bereits beantragt. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.

Er bemängelt generell die Kommunikation mit dem AMS. „Ich habe etliche E-Mails geschrieben, aber nie hat jemand darauf reagiert.“ Er verstehe schon, dass die Mitarbeiter überlastet seien – „aber nach einer Woche könnte man einmal reagieren“.

In Anspruch nimmt er auch den Fixkostenzuschuss, den die Regierung all jenen Unternehmen gewährt, die aufgrund der Coronakrise Umsatzausfälle haben. „Das hilft uns wirklich sehr, ohne diesen Zuschuss wäre es schwierig.“ Mit Sorge verfolge er daher die Debatte mit der EU um den Fixkostenzuschuss II.

Im Finanzministerium versichert man der „Presse am Sonntag“, dass den kleineren Unternehmen deswegen kein Nachteil entstehen werde. Sie können den Fixkostenzuschuss auch weiterhin aus den bestehenden Fonds beziehen. Der Streit zwischen der EU und Österreich dreht sich um eine Verlängerung des Zuschusses über Ende dieses Jahres hinaus und um eine Erhöhung der Obergrenze, die aktuell 800.000 Euro beträgt.

Während die Hotellerie auf dem Land in diesem Sommer gut gebucht war, in Kärnten bekam man in manchen Hotels kein Zimmer mehr, traf es die Stadthotellerie voll. Simulevski hofft, dass die Regierung noch ein spezielles Hilfspaket für die städtischen Tourismusbetriebe schnüren wird.

Gerade Wien leidet massiv unter dem Ausbleiben der internationalen Gäste, der Wiener Sommertourismus ist um 82 Prozent eingebrochen. Experten nennen immer wieder eine Zahl von einem Drittel der Wiener Hotels, die die Krise finanziell nicht überleben werden. „Ich glaube, ohne ein gezieltes Hilfspaket für die Stadthotellerie geht es nicht.“ Er glaube, dass es auch nach einem erfolgreichen Impfstoff noch ein bis eineinhalb Jahre dauern werde, bevor der Tourismus wieder das Niveau von vor der Krise erreicht habe.

Bis dahin heißt es kämpfen. Dimitrij Simulevski formuliert es so: „Augen zu und durch.“

„Ich bin wirklich gut gebucht“

Christine Seemann, Unternehmensberaterin, Mediatorin und

Supervisorin in Salzburg

Christine Seemann. (c) Katharina F.-Roßboth

Durch alle Höhen und Tiefen, eines ist Christine Seemann geblieben: ihr Optimismus. „Mein Motto ist nach Karl Valentin: ,Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch‘“, sagt Seemann, Unternehmensberaterin, Mediatorin und Supervisorin in Salzburg und Wien. Einzelcoachings konnte sie immer halten, und sei es nur online. Bloß die Gruppenseminare stehen und fallen mit den jeweils gültigen coronabedingten Beschränkungen. Wobei es im Moment für die Ein-Personen-Unternehmerin gut läuft: „Bis Ende Oktober bin ich wirklich gut gebucht“, sagt Seemann. Aber eben immer unter dem Vorbehalt, dass ein Gruppenseminar kurzfristig storniert wird, wenn in einem Team ein Coronafall auftritt. „Was bleibt, ist diese Unsicherheit.“ Es kommt vor, dass sie erst zwei Tage davor erfährt, ob ein dreitägiges Seminar stattfindet oder nicht. Seemann arbeitet regelmäßig in Bayern, da schlägt die deutsche Reisewarnung ordentlich zu Buche. Sie muss nun Termine weit nach hinten verschieben und an einem Tag bündeln, die sie normalerweise aufteilt. „Was ein Aufwand ist, weil man viel mehr planen muss.“

„Was bleibt, ist diese Unsicherheit.“ Christine Seemann, Mediatorin, Coach und Beraterin

Ihr Kassasturz für das Coronajahr 2020 sieht so aus: „Im schlechtesten Fall werde ich 40 Prozent Umsatzminus haben, im günstigsten Fall 25 Prozent.“ Aus dem Härtefallfonds hat sie 9000 Euro erhalten. „Ein Durchlaufposten“, wie Seemann sagt. Etwa so groß ist nämlich die Summe, die sie heuer an Sozialversicherungsabgaben und Einkommenssteuer zahlen wird. Außerdem hofft sie auf einen Fixkostenzuschuss von 3000 Euro.

Auch für nächstes Jahr trudeln schon Buchungen für Seminare ein, einige Auftraggeber brauchen sie sogar mehr als heuer. „Das gibt mir eine gewisse Sicherheit“, sagt Seemann. Auch ihre Mediationen, Supervisionen und Coachings für 2021 sind gut in Planung.

Mit der Pandemie hat sie ihren Frieden geschlossen. Denn jede Pandemie gehe vorbei. Und das sei wesentlich besser als der Krieg, den ihre Elterngeneration erlebt habe. „Corona ist das Los unserer Generation. Das auszuhalten, schaffe ich, glaube ich, gut.“

„Für das Kreative bleibt kaum Zeit“

Yvonne Oswald, Fotografin und Künstlerin.

Yvonne Oswald. (c) Yvonne Oswald/Christof Wagner

Ruhig sei der Sommer gewesen, erzählt Yvonne Oswald. Gearbeitet habe sie viel, „aber was uns allen fehlt, ist die Planungssicherheit“. Für ihr Berufsfeld sei die Stimmung am Markt weiterhin düster: „Alle sind noch verschreckt. Die Firmen halten still und vergeben kaum Aufträge – auch, weil ständig von der Pleitewelle die Rede ist, die noch auf sie zukommen soll. Und den Privaten fehlt die Kauflust. Wer geht schon gern mit Maske in eine Galerie?“

Künstler spüren die gebremste Kauflaune besonders stark, weil sie „eben keine Semmeln verkaufen“, sondern an jenem Ende der Auftragskette sitzen, an dem meist zuerst Abstriche gemacht werden, sagt Oswald. Ein persönliches Pech hat sie auch zu verkraften: „Mein Auto ist im Sommer eingegangen. Mit 391.000 Kilometern.“ Die Raten für einen Ersatzwagen muss sie jetzt stemmen, anders lässt sich ihr Beruf, der sich oft weit weg vom öffentlichen Verkehrsnetz abspielt, nicht ausüben. Auch die Hilfsgelder, die sie bekommen hat – jeweils 500 Euro – können da nicht viel ausrichten. Funktioniert habe das immerhin, erzählt sie.

Auch der Herbst wird nun schwierig, da macht sie sich keine Illusionen – dabei sind gerade diese Wochen für sie wichtig, denn die Zeit nach Weihnachten sei immer eine schwache Saison. Ihre momentane tägliche Arbeit, „um die Rechnungen und Raten zahlen zu können“, schildert Oswald so: Häuser fotografieren, soweit das möglich ist. Kontakt zu Galerien halten. Und die Bilder aus dem eigenen Archiv auf so vielen Plattformen wie möglich zum Verkauf anbieten. Auch das sei arbeitsintensiv, allein schon durch das Beschlagworten – mitunter brauche man bis zu 50 Schlagworte pro Bild. Überhaupt falle jetzt viel Organisationsarbeit an, während für das Längerfristige, das Kreative – das, worauf sie ihre Karriere aufgebaut hat – kaum Zeit bleibe. „Der Kurator für eine Ausstellung hat schon zweimal angerufen, ich musste ihm sagen, ich bin noch nicht so weit.“ Auch wenn es da noch zeitlichen Spielraum gibt – solche Antworten gibt sie nicht gern. Ihr klares Fazit: „Es geht noch nicht aufwärts. Ich bin unzufrieden mit der Situation.“

„Die Maske ist das geringste Übel“

Ernst Mayr, Textilhändler, Miteigentümer der Fussl Modestraße Mayr GmbH aus Ort im Innkreis (OÖ)

Ernst Mayr. (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Einen zweiten Lockdown kann sich Fussl-Modestraße-Geschäftsführer und -Eigentümer Ernst Mayr „nicht vorstellen. Ich halte ihn im Handel auch für nicht sinnvoll.“ Der oberösterreichische Textilhändler glaubt vielmehr, mit strengen Regeln durchzukommen und, dass es nicht notwendig sei, „alles zuzusperren“. Er erwarte auch „keine zweite Welle“. Durch die Maskenpflicht im Handel sei das Risiko sich anzustecken sehr gering.

Ernst Mayr, der das Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Karl führt, betreibt in Österreich rund 160 Fussl-Filialen und hat 1000 Beschäftigte. „Wir haben bislang einen Fall gehabt – bei 1000 Mitarbeitern! Ein junger Mitarbeiter ohne Symptome.“

Die Maske sieht der Fussl-Chef nicht nur als ständiger Begleiter, sie habe auch „eine psychologische Wirkung als Hinweis aufzupassen“ – in Oberösterreich war die Maske im Gegensatz zum Rest von Österreich im Sommer sowieso nie weg. „Die Maske ist von allen Übeln das Geringste. Mir ist lieber, ich kann mich mit Maske frei bewegen als ohne zu Hause zu sitzen.“

Das Modegeschäft läuft seit dem Wiederaufsperren relativ gut. Der Juni und Juli ergaben ein großes Plus, jedoch mit schlechter Rendite, weil die liegen gebliebene Frühjahrskollektion abverkauft werden musste. In Deutschland haben die Fussl-Eigentümer auch 35 Filialen und rund 200 Mitarbeiter. Die Umsätze seien in Bayern schlechter als in Österreich, bekennt Mayr. Warum das so ist? „Das österreichische Sozialsystem ist sozialer. Auch die Kurzarbeit sei in Deutschland mit 67 Prozent deutlich geringer gefördert gewesen. „Daher bleibt den österreichischen Bürgern mehr Geld zum Konsumieren.“

Aufs ganze Jahr gesehen rechnet Mayr damit, dass Fussl „schlechtere Gewinnziffern haben wird. Aber so wie die vergangenen Jahre machen wir sowohl in Österreich als auch in Deutschland Gewinne“, ist der Textil-Unternehmer zuversichtlich.

Die Coronasituation hilft sogar dem Handel. „Wenn es kein Theater, keinen Fußballverein, keine Veranstaltungen, et cetera zum Geldausgeben gibt, profitiert der gesamte Handel“, betont Mayr – der Modehandel ein bisschen, der Sporthandel sehr viel.

Es läuft somit relativ gut für die Fussl Modestraße. Nur die Hochzeitsausstellung habe man heuer abgesagt. Seit 20 Jahren macht das Unternehmen diese Hausmesse – und am Firmensitz in Ort im Innkreis betreibt man auch ein eigenes Hochzeits- und Brautmodengeschäft. „Aber die Ausstellung ergibt heuer keinen Sinn.“ Abhängig davon sei man sowieso nicht. Die Heiratsmode mache kein ganzes Prozent vom Fussl-Umsatz aus.

Trotz heuriger Corona-Berg-und-Talfahrt hält der Fussl-Chef an seinen Expansionszielen fest. Vor zwei Wochen hat Mayr fünf neue Geschäfte eröffnet. Demnächst, Mitte Oktober, folgen drei weitere. „Und kommenden Frühling sind sechs weitere geplant – wie wenn es kein Corona gäbe.“



„Wollen schnelle Covid-19-Tests“

Vanessa Steinmetz-Bundy, Miteigentümerin des Steinmetz-Bundy-Privatsalons in Wien

Vanessa Steinmetz-Bundy. (c) Steinmetz-Bundy Privatsalon/Inge Prader

„Ich bin voll für die Maske. Für uns ist seit der Wiedereröffnung am 2. Mai das Maskentragen von morgens bis abends ganz normal“, betont die Wiener Unternehmerin Vanessa Steinmetz-Bundy, Chefin des Friseurprivatsalons Steinmetz-Bundy mit rund zehn Beschäftigten. „Denn ich mag den Salon kein zweites Mal zusperren müssen.“

Nach dem Ansturm im Mai und Juni war es im Juli klassisch ruhig, der August war „mau“ und der September sei nach der Urlaubszeit, in der alle Wiener wieder da waren, „umsatzmäßig gut“. Die sechs Wochen Umsatzausfall durch den Lockdown werde Steinmetz-Bundy aber nicht aufholen können: „Vielleicht schaffen wir es, wenn wir ein tolles letztes Quartal hinlegen, dass wir mit einem kleinen Gewinn abschließen.“ Dem Herbst und der Grippesaison sieht sie mit gewisser Spannung entgegen – weil im Herbst sei jeder einmal verkühlt, „und fällt dann aus, weil ich kein Risiko eingehen will“, sagt Steinmetz-Bundy. „Wenn eine Mitarbeiterin hustet und ich warte eine Woche aufs Testergebnis, dann kann ich zusperren – das muss schneller gehen.“ Die Wiener Unternehmerin wünscht sich daher von der Stadt für ihre Mitarbeiterinnen „schnelle und kostenfreie Covid-Tests so wie für die Gastronomie“.

Vanessa Steinmetz-Bundy führt den Friseursalon am Opernring seit drei Jahren zusammen mit ihrem Mann Hannes Steinmetz. Das Paar kann sich auf rund 90 Prozent Stammgäste stützen. Die abgesagte Ballsaison „ist für uns verständlich“, tut aber ein bisschen weh. „Vor allem den ausfallenden Opernball werden wir spüren. Es war immer ein bombastischer Tag mit unserem höchsten Tagesumsatz.“

„Wir suchen neue Mitarbeiter“

Viktor Sigl, Mitglied des Vorstands der KTM AG

Viktor Sigl. (c) Beigestellt

Wirklich pessimistisch war man beim Motorradhersteller KTM in Oberösterreich auch zum Höhepunkt der Krise nicht, als weltweit Fabriken und Geschäfte schließen mussten. „Es wird hart, keine Frage. Aber ich bin nicht verzagt“, meinte Stefan Pierer, Mehrheitseigentümer von Pierer Mobility, im Frühjahr im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“.

Die Pierer Mobility AG ist vor allem für ein Produkt bekannt: für KTM-Motorräder. 2018 setzte die AG mit KTM und Husqvarna (Fahr- und Motorräder) 1,5 Milliarden Euro um. In jenem Jahr überholte man bei den verkauften Stückzahlen erstmals auch die US-Kultmarke Harley-Davidson.

Im Frühjahr glaubt Pierer noch, dass man am Jahresende beim Umsatz deutlich unter dem Vorjahr liegen wird. Jetzt sieht es anders aus. „Wir werden im zweiten Halbjahr ordentlich zulegen“, erklärt Viktor Sigl, Vorstandsmitglied bei KTM. Im September musste man die erst Ende August veröffentlichte Umsatzprognose schon wieder nach oben korrigieren. Statt mit 800 Millionen Euro rechnet Pierer Mobility im zweiten Halbjahr 2020 nun mit 850 Millionen Euro Umsatz.

Für die Zeit zwischen Juli und Dezember wird das Unternehmen heuer sogar um fast zwölf Prozent mehr Umsatz machen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (765 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresumsatz von mehr als 1,45 Milliarden Euro erwartet, womit man sich schon wieder an das Niveau vom Jahr vor der Krise annähert.

Zweirad-Boom. KTM und Husqvarna, das auch Elektrofahrräder herstellt, profitieren stark von der Gesundheitskrise und der Sorge der Menschen, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Coronavirus anzustecken. Weil nicht alle mit dem Auto in die Arbeit pendeln wollen und können, steigen viele auf Motorräder oder eben auf elektrisch unterstützte Fahrräder um.

„Wir haben schon vor der Krise gesehen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert“, erklärt KTM-Vorstandsmitglied Sigl. „Gerade im städtischen Raum steigen immer mehr Menschen auf Zweiräder um. Dieser Trend hat sich in der Krise noch beschleunigt.“

In Australien setzt das Unternehmen beispielsweise um 50 Prozent mehr Motorräder ab als noch 2018. In den USA um fast 30 Prozent, dort seien beispielsweise auch viele Offroadtestgelände ausgebucht. Auch in Europa sei der Handel im Plus.

Die Folge: In Mattighofen in Oberösterreich, wo die Motorräder gebaut werden, darunter die fast schon legendäre KTM Duke, arbeiten die 3600 Mitarbeiter auf Hochtouren. In den vergangenen Wochen hat man bereits zusätzliche 150 Arbeitskräfte eingestellt. Doch das genügt nicht: „Wir suchen aktuell noch dringend 200 neue Mitarbeiter“, sagt Sigl.

Aufgebaut wird auch ein Elektromobilitätszentrum in Salzburg, das Ende des Jahres in Betrieb gehen soll. KTM hat bereits seit einigen Jahren ein elektrisches Motocross-Motorrad im Angebot, im kommenden Jahr will man bei Husqvarna mit elektrisch angetriebenen Rollern, die einem 125-Kubikzentimeter-Motorrad entsprechen, nachlegen. In vier Jahren will Pierer Mobility mit seinen elektrischen Zweirädern einen Umsatz von 500 Millionen Euro machen.

Zahlen 405.575 Menschen waren Ende September ohne Job. Das sind um etwa 74.000 mehr als noch vor einem Jahr. Weitere 290.696 Personen waren in Kurzarbeit, um knapp 6000 Menschen weniger als eine Woche zuvor. Die Regierung schnürte ein 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Wirtschaft in der Coronakrise. Eine der Maßnahmen ist der Fixkostenzuschuss, der je nach Umsatzeinbuße bis zu 100 Prozent der Kosten für Miete, Versicherung, Strom usw. übernimmt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2020)