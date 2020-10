Ukrainischer Ex-Präsident Poroschenko mit Sars-CoV-2 infiziert

Der 55-Jährige ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Der prowestliche Politiker hatte den osteuropäischen Staat von 2014 bis 2019 regiert.

Der frühere Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 55-Jährige ist in ein Krankenhaus gebracht worden, er habe eine beidseitige Lungenentzündung, teilte seine Frau Marina am Samstag in sozialen Netzwerken mit. Eine der beiden Töchter sei ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der prowestliche Politiker hatte den osteuropäischen Staat von 2014 bis 2019 regiert. Im August war bereits Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko an Covid-19 erkrankt. Auch sie wurde in einer Klinik behandelt, die sie inzwischen aber wieder verlassen hat.

In dem verarmten Land steigen die Infektionszahlen seit Wochen rapide an. Mit 92 Toten und 4661 Neuinfektionen hatten die Behörden am Samstag Rekordwerte gemeldet.

(APA/Red.)