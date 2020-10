Laura Stiggers geländegängiger Temporausch

Auf dem Mountainbike in der freien Natur ist Laura Stigger ganz in ihrem Element. Um die Faszination für den Sport zu verstehen, empfiehlt sie den Selbstversuch.

2018 in Innsbruck fuhr Mountainbikerin Laura Stigger auf der Straße zur WM-Sensation, seither legte sie getreu ihrem Motto „olm volle“ querfeldein einen rasanten Aufstieg hin. Nun wartet die nächste Heim-WM – diesmal auf gewohntem Terrain.

Es war ein Kunststück, wie es nur in wenigen Sportkarrieren gelingt. Und Laura Stigger hat es mit gerade einmal 18 Jahren vollbracht. 2018 fuhr die Tirolerin bei der Heim-WM in Innsbruck sensationell zum Junioren-Titel, in ihrem erst zweiten Rennen auf der Straße überhaupt. Es war ein vergoldeter Disziplinenwechsel, denn ihr Terrain ist eigentlich nicht der Asphalt, sondern die waghalsige Tempojagd über Stock und Stein mit dem Mountainbike. Reintreten müsse man da wie dort, erklärte sie damals ihren Coup. Von Stiggers Pedaltalent zeugen fünf EM-Titel, zweimal WM-Gold und Olympiasilber im Nachwuchs. Dass der Ausflug auf die Straße eine Ausnahme bleiben würde, stand für sie immer fest. Auch deshalb bleibt der Triumph in besonderer Erinnerung. „Es war unglaublich.“