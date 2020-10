Nicht alle getilgten Dividenden kehren zurück

(c) REUTERS (Ralph Orlowski)

Die Krise knabbert an den Dividenden - in einigen Sektoren und Regionen folgenschwer. Aber es gibt auch neue Zahler.

Die Coronaviruspandemie könnte dauerhafte Spuren bei europäischen Dividenden hinterlassen. Zwar werden einige Ausschüttungen, die nach dem ersten Anstieg der Covid-19-Fälle eingestellt worden sind, wieder aufgenommen, doch stehen Sektoren wie Banken und Energie unter strukturellem Druck. Das könnte zu langfristigen Veränderungen in der europäischen Investmentlandschaft führen, in der Aktionäre eher mit Dividenden als mit den in den USA beliebten Rückkäufen belohnt werden.