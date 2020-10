Macrons außenpolitische Großoffensive

(c) via REUTERS (FOREIGN AFFAIRS MINISTRY)

Emmanuel Macron mit Gattin Brigitte Ende September bei der Ankunft in Litauens Hauptstadt, Vilnius.

Dass sich Frankreichs Präsidenten auf dem internationalen Parkett vordrängen, im Namen „zivilisatorischer“ Berufung intervenieren und Konflikte schlichten wollen, hat Tradition. Derzeit zu sehen etwa in Weißrussland, im Libanon und im Kaukasus.

„Eine Schande! Ein kollektiver Verrat!“ Selten hat man den französischen Staatschef, Emmanuel Macron, so wütend gesehen wie bei dieser Pressekonferenz am Sonntag Ende September im Élysée-Palast. Er hatte fest damit gerechnet, mit seiner „Patenschaft“ für eine politische Erneuerung im Libanon einen raschen außenpolitischen Erfolg landen zu können. Doch Divergenzen, persönliche Ambitionen und Aversionen der multikonfessionellen Nomenklatura in Beirut und ihre individuellen Machtansprüche haben eine Regierungsbildung und nationale Eintracht mithilfe Frankreichs vorerst vereitelt.