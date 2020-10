Kein Trainer-Effekt bei Schalke, Kalajdzic trifft wieder

Schalke unterlag im ersten Spiel unter Manuel Baum in Leipzig 0:4. Sasa Kalajdzic sicherte Stuttgart einen Punkt, auch Stefan Lainer traf für Gladbach.

Nach nur zwei Runden hatte Schalke den Trainer gewechselt, allein der Effekt blieb am Samstag aus. Die Gelsenkirchner unterlagen im ersten Spiel unter Manuel Baum in Leipzig 0:4. Ordnung und Stabilität bei Schalke gingen spätestens mit der Verletzung von Serdar verloren (23.), der für ihn eingewechselte Bozdogan lenkte einen Querpass unglücklich ins eigene Tor (31.). Leipzig legte durch Angelino (35.) und Orban (45+2.) nach, ein von Halstenberg verwandelter Hands-Elfmeter (80.) stellte schließlich den 4:0-Endstand her. Schalke wartet damit seit 19 Spielen auf einen Sieg und findet sich weiter am Tabellenende.

Neo-Teamstürmer Sasa Kalajdzic reist mit Selbstvertrauen zum ÖFB-Lehrgang, sein Treffer zum 1:1 (76.) sicherte Stuttgart das Remis gegen Leverkusen. Für den 23-Jährigen war es das dritte Tor im dritten Ligaspiel. Eintracht Frankfurt hat sich mit einem 2:1-Sieg über Hoffenheim zumindest vorübergehend an die Spitze der deutschen Bundesliga gesetzt. Tore von Kamada (54.) und Dost (71.) bzw. Kramaric (18./Assist Baumgartner) bescherten der Mannschaft von Adi Hütter drei Punkte.

Dortmund besiegte Freiburg mit 4:0, Haaland erzielte seinen bereits zweiten Doppelpack in dieser noch jungen Saison. Stefan Lainer traf bei Gladbachs 3:1-Erfolg in Köln nach einem Eckball per Kopf.

3. Runde: Union (Trimmel bis 69.) – Mainz (Onisiwo, Mwene bis 71.) 4:0, Dortmund – Freiburg (Lienhart) 4:0, Frankfurt (Hinteregger, Ilsanker) – Hoffenheim (Posch, Grillitsch, Baumgartner bis 77.) 2:1, Köln – Gladbach (Lainer/Tor, Wolfs ab 77.) 1:3, Bremen (Friedl) – Bielefeld 1:0, Stuttgart (Kalajdzic/Tor) – Leverkusen (Baumgartlinger ab 79.) 1:1, Leipzig – Schalke (Schöpf) 4:0.

(red)