Ski-WM 2025 findet in Saalbach-Hinterglemm statt

Die Salzburger setzten sich gegen Crans-Montana und Garmisch-Partenkirchen durch.

Saalbach-Hinterglemm ist vom 4. bis 23. Februar 2025 zum zweiten Mal nach 1991 Ausrichter der alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Dies hat der Vorstand des Ski-Weltverbandes (FIS) am Samstag via Videokonferenz entschieden. Die Salzburger, die sich auch schon für die WM 2023 beworben hatten, setzten sich diesmal mit 12 Stimmen gegen die Mitbewerber Crans Montana (Schweiz) und Garmisch-Partenkirchen (Deutschland), die jeweils eine erhielten, durch. Zuletzt gab es in Österreich 2013 in Schladming Ski-Weltmeisterschaften.

Die nächsten Weltmeisterschaften gehen 2021 in Cortina d'Ampezzo und 2023 in Courchevel-Meribel in Szene. Österreich ist zum insgesamt zehnten Mal Veranstalter einer alpinen WM.

(APA)