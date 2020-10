Kalajdzic setzt seine Torserie fort, Bayern sondiert den Transfermarkt

Dortmund. Neo-Teamstürmer Sasa Kalajdzic reist mit Selbstvertrauen zum ÖFB-Lehrgang, sein Treffer zum 1:1 (76.) sicherte Stuttgart das Remis gegen Leverkusen. Für den 23-Jährigen war es das dritte Tor im dritten Ligaspiel. Eintracht Frankfurt hat sich mit einem 2:1-Sieg über Hoffenheim zumindest vorübergehend an die Spitze der deutschen Bundesliga gesetzt. Tore von Kamada (54.) und Dost (71.) bzw. Kramaric (18./Assist Baumgartner) bescherten der Mannschaft von Adi Hütter drei Punkte. Dortmund besiegte Freiburg mit 4:0, Haaland erzielte seinen bereits zweiten Doppelpack in dieser noch jungen Saison. Stefan Lainer traf bei Gladbachs 3:1-Erfolg in Köln nach einem Eckball per Kopf.

Bereits am Freitag hat Union Berlin mit dem 4:0 gegen Mainz den ersten Saisonsieg und seinen zugleich höchsten in der Bundesliga gefeiert.



Bayern in Kauflaune. David Alaba meldete sich nach Muskelproblemen für Bayern Münchens Heimspiel gegen Hertha BSC heute fit. In Anbetracht des kleinen Kaders wird der deutsche Rekordmeister auf dem Transfermarkt aktiv. Mit dem spanischen Mittelfeldspieler Marc Roca, 23, ist man sich bereits handelseins, 15 Millionen Euro Ablöse sollen für ihn an Espanyol Barcelona fließen. Auf der Wunschliste steht zudem Chelseas Jungstar Callum Hudson-Odoi. Aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Kingsley Coman wird nach Alternativen für den linken Flügel gesucht, der 19-jährige Engländer ist ein heißer Kandidat. Trainer Hansi Flick bezeichnete Hudson-Odoi als „eines der größten Talente auf dieser Position. Deshalb ist es legitim, dass wir uns als Bayern München auch mit ihm beschäftigen.“ Deutschen Medienberichten zufolge steht eine Leihvariante im Raum. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2020)