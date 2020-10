Baum stürzt auf wandernde Familie - Vierjähriges Mädchen tot

Großmutter wanderte mit drei Enkeln durchs Mendlingtal.

Windböe entwurzelte Fichte.

In Niederösterreich hat der Sturm am Samstag ein Menschenleben gefordert: Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten war am Nachmittag mit ihren drei Enkeltöchtern im Alter von vier und sieben Jahren durch das Mendlingtal in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gewandert. Dabei dürfte laut Polizei eine orkanartige Windböe eine Fichte entwurzelt haben. Der Baum stürzte über den Wanderweg und traf die Gruppe. Ein vierjähriges Mädchen wurde dabei tödlich verletzt.

Als das Unglück gegen 13.45 Uhr passiere, war die Familie auf einer Seehöhe von etwa 620 Metern in Richtung flussabwärts unterwegs. Der vom Wind entwurzelte Baum stürzte quer über den Wanderweg und fiel in Richtung der Gruppe. Äste trafen die 72-Jährige und zwei der Enkeltöchter im Alter von vier und sieben Jahren. Ein vierjährige Mädchen aus dem Bezirk Amstetten kam dabei unter dem Baum zum Liegen.

Die Großmutter eilte dem Kind sofort zu Hilfe und konnte es befreien. Zwei Wanderer leisteten Erste Hilfe. Ein 25-jähriger Helfer musste nach Angaben der Landespolizeidirektion talaufwärts laufen, um Mobilempfang zu bekommen, damit er die Rettungskette in Gang setzten konnte.

Die Zufahrt über eine Forststraße musste von Feuerwehrleuten erst wegen zahlreicher umgestürzter Bäume freigeschnitten werden. Trotz intensivster Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt starb die Vierjährige an Ort und Stelle.

Die Großmutter des Mädchens wurde vom AKUT-Team betreut. Sie und ihre zweite vierjährige Enkeltochter hatten ebenfalls Verletzungen erlitten und wurden in das Landesklinikum Amstetten gebracht.

(APA)