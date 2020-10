Kärntner Kindergarten-Cluster wachsen weiter an

Im Kindergarten Globasnitz sind mittlerweile 14 Personen mit dem Coronavirus infiziert , davon sieben Kinder.

Die beiden Kärntner Kindergarten-Cluster im Bezirk Völkermarkt sind am Sonntag weiter angewachsen: Nachdem im Kindergarten Globasnitz (Bezirk Völkermarkt) eine Kindergärtnerin am Freitag ein positives Testergebnis erhalten hatte, sind weitere Infizierte hinzugekommen. Der Landespressedienst meldete am Abend 14 Infizierte im Cluster Globasnitz und acht Fälle in Gallizien. In Globasnitz waren sieben Kinder, nicht acht wie es zuerst geheißen hatte, betroffen. Von den sieben Erwachsenen waren vier Angestellte des Kindergartens. Der Kindergarten war für vorerst drei Tage geschlossen.

Nach dem ersten positiven Fall wurden 38 Personen getestet, 22 weitere Testungen erfolgen am Sonntag und Montag. Abgesehen von den betätigten Infizierten befinden sich 42 Personen in Quarantäne.

Mit Gallizien war noch ein zweiter Kindergarten im Bezirk Völkermarkt vom Coronavirus betroffen. Dort werden am Montag alle Kindergartenkinder getestet. Als erste in dem Cluster war am Freitag eine infizierte Kindergarten-Helferin positiv getestet worden - inzwischen sind es acht, darunter vier Angestellte des Kindergartens. Nach den Tests der Kinder werden die Angehörigen der bisherigen Infizierten getestet. Von den bisher acht bekannten Covid-19-Fällen sind vier Angestellte des Kindergartens. Die Erstansteckung erfolgte in Kärnten. Wegen der beiden Kindergarten-Cluster befanden sich insgesamt rund 70 Personen in Quarantäne.

Beim „Almabtriebs"-Cluster im Bezirk Hermagor ist am Sonntag eine Neuinfektion gemeldet worden. Von bisher 47 Infizierten gelten zwei als wieder genesen.

(APA)