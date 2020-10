Anschober: "Müssen runter" mit den Neuinfektionen

Nach dem zweithöchsten Anstieg der Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Epidemie in Österreich am Samstag mit über 1000 Fällen ist das Plus am Sonntag dreistellig ausgefallen.

714 Corona-Neuinfektionen bei 12.505 Testungen für die vergangenen 24 Stunden: "Im Gegensatz zum Samstag sind das heute wieder stabilisierte Zahlen - wie sie seit dem 20. September vorliegen. Allerdings sind diese Werte nach wie vor deutlich zu hoch - wir müssen runter mit den Zahlen. Daran arbeiten wir mit aller Kraft", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu den aktuellen Infektionszahlen vom Sonntag.

Die stärksten Zuwächse kamen wieder aus Wien (249), Niederösterreich (134) und Oberösterreich (127). Die Zahl der "aktiven Fälle" sei mit aktuell 8.704 "seit zwei Wochen relativ konstant", resümierte der Ressortchef. Der Reproduktionsfaktor blieb wie seit Tagen "bei relativ erfreulichen 0,99". Ein Infizierter steckt demnach im Schnitt geschätzt 0,99 weitere Personen an.

Beim Blick ins Ausland seien die stark steigenden Infektionszahlen in vielen Teilen Europas auffallend, sagte Anschober. Im Nachbarland Tschechien etwa habe der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz nach einem Tagesplus von 3,3 Prozent bereits 150 überschritten, für Österreich liege der Wert bei 58,5. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt an, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben.

Ungarn setzte mit plus 3,8 Prozent und die Slowakei mit plus 6,1 Prozent die ebenfalls starken Steigerungen fort, so der Minister. Auch die Niederlande (plus drei Prozent) und Belgien (plus 2,7 Prozent) würden wie Großbritannien (plus 2,7 Prozent) weiterhin starke Zuwächse verzeichnen. Österreich liege mit heute, Sonntag, bei einem Plus von 1,5 Prozent.

Mehr als 100.000 Fälle in Polen

Die Zahl der Corona-Fälle in Polen hat nach den Rekord-Anstiegen in den vergangenen Tagen die Marke von 100.000 übertroffen. Insgesamt wurden bisher 100.074 Infektionen und 2.630 Todesfälle bestätigt, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag per Twitter mitteilte.

Polen hatte in der Anfangsphase der Pandemie schnell strenge Sperrmaßnahmen eingeführt, weshalb die Zahlen immer noch weit unter denen westlicher Staaten wie Frankreich, Italien oder Spanien liegen. Allerdings hat sich die Ausbreitung in den vergangenen Tagen erheblich beschleunigt. Allein am Sonntag wurden 1.934 neue Fälle und 26 Todesopfer gemeldet. In der abgelaufenen Woche lag die Zahl der Neuninfektionen an drei Tagen auf Rekordhöhe.

Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat erklärt, sie wolle eine weitere für die Wirtschaft schädliche Sperre durch gezielte Maßnahmen an den am schlimmsten betroffenen Orten vermeiden. Während der industriell geprägte Süden zunächst die am stärksten betroffene Region war und es dort zu großen Ausbrüchen unter den Bergarbeitern kam, sind die Infektionsraten in Mittel- und Nordpolen in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen. Das Ostseebad Zoppot zählt zu den schlimmsten betroffenen Gebieten, weshalb dort strenge Beschränkungen auferlegt wurden.

Die Hauptstadt Warschau in der Mitte des Landes läuft Gefahr, auf die Liste der Gebiete mit verstärkten Einschränkungen gesetzt zu werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Regierung hatte zuletzt neue Maßnahmen für besonders betroffene Regionen vorgelegt. Diese sehen beispielsweise vor, dass Bars und Restaurants nur noch bis 22.00 Uhr geöffnet haben dürfen.

Johnson erwartet kein rasches Pandemie-Ende

Der britische Premierminister Boris Johnson stellt seine Landsleute wegen der Corona-Pandemie auf weitere schwierige Monate ein. "Ich muss in aller Offenheit sagen, dass es bis Weihnachten weiterhin unruhig sein wird, vielleicht sogar darüber hinaus", sagte Johnson am Sonntag in einem Interview im BBC-Fernsehen. Er verstehe, dass viele Bürger verärgert seien angesichts der Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. "Aber wir müssen zusammenstehen", sagte Johnson.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals über die Marke von 10.000 gestiegen war. Am Samstag wurden 12.872 Fälle bekannt, fast doppelt so viele wie die 6968 vom Vortag. Johnson macht technische Probleme für den sprunghaften Anstieg verantwortlich. Hintergrund sollen der Regierung zufolge verzögerte Meldungen zwischen dem 24. September und 1. Oktober sein, die nun und in den kommenden Tagen einliefen.

Johnson war Ende März selbst positiv auf Covid-19 getestet worden und lag eine Woche lang im Krankenhaus, wovon er drei Nächte auf der Intensivstation verbrachte. Er sagte, er sei inzwischen vollständig genesen.

(APA/Reuters)