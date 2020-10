Salzburgs Schützenfest trotz Corona-Ausfällen

Der Meister schoss Hartberg mit 7:1 ab. Sturm Graz feierte gegen Schlusslicht Altach den ersten Saisonsieg.

Auch das Coronavirus kann Fußball-Meister Red Bull Salzburg in der heimischen Bundesliga nicht aufhalten. Nach Bekanntwerden von Positivfällen pulverisierte der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag in der 4. Runde den TSV Hartberg zu Hause 7:1 (2:0). Die "Bullen" behielten damit vor der Länderspielpause die bequeme Tabellenführung. Die noch sieglosen Hartberger blieben nach der zweiten Niederlage auf dem elften Platz sitzen.

Zwei Eckbälle verschafften den Salzburgern relativ bald eine 2:0-Führung. Jerome Onguene (15.) gelang wie auch dem Steirer Albert Vallci (26.) sein erster Treffer in der laufenden Saison, damit begnügte sich der Meister vor der Pause. In der zweiten Hälfte schrieben die Offensivspieler Sekou Koita (47., 92.), Patson Daka (70., 79.) und Noah Okafor (88./Foul-Elfmeter) an. Stefan Rakowitz (84.) glückte nach einem Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Ehrentreffer.

Nach dem Play-off-Rückspiel in der Champions League gegen Maccabi Tel Aviv waren die durchgeführten PCR-Tests bei drei Salzburg-Profis positiv. Diese stehen Trainer Jesse Marsch vorläufig nicht zur Verfügung. Darüber, um wen es sich dabei handelt, konnte anfangs nur gemutmaßt werden, da der Verein keine Informationen nach außen ließ. Vom Stammpersonal fehlten gegen Hartberg Andre Ramalho, Karim Adeyemi und Mergim Berisha. Als Vorsichtsmaßnahme dürfen zudem sämtliche Teamspieler der Salzburger in der kommenden Länderspielpause nicht zu ihren Nationalmannschaften.

Erlösender Sieg für Sturm

Einen Aufbaugegner zur rechten Zeit hatte Sturm Graz am Sonntag mit Schlusslicht Altach zu Gast. Nach drei sieglosen Runden waren drei Punkte für die Mannschaft von Christian Ilzer die Mission, die mit Bravour erfüllt wurde. Steirer traten dominant auf, Tore von Ivan Ljubic (9.), Kevin Friesenbichler (41.), Otar Kiteishvili (41.) und Jakob Jantscher (53.) bescherten einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Die Gegenwehr der Gäste aus Vorarlberg war zwar überschaubar, dem schwarz-weißen Selbstvertrauen tat der erste Saisonsieg, der erste vor zuhause seit neun Partien, wie der Applaus des Publikums selbstredend gut.

(APA/red)