Kann es noch heuer besser werden?

Der September ließ die Anleger mit Verlusten zurück. Ein Vorbote für das letzte Quartal?

Wien. Jetzt hat es also auch Donald Trump erwischt. Lang verharmloste der US-Präsident das Coronavirus, nun haben er und seine Frau, Melania, sich ausgerechnet im Endspurt des Präsidentschaftswahlkampfs damit angesteckt. Die Börsen reagierten im ersten Moment ziemlich verschnupft. Denn noch ist der weitere Krankheitsverlauf beim mächtigsten Mann der Welt unklar. Die ohnehin große Unsicherheit an den Märkten dürfte nun also ein Weilchen anhalten – zumindest bis klar ist, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird (siehe auch Bericht Seite 8). Die Volatilität an der Börse ist derzeit jedenfalls doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr.