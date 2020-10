Der Sänger im Schlafrock

Die Krise bedingt auch bei den Nachbarn in Brünn eine Reduktion des Angebots. Künstlerische Mängel sind allerdings hausgemacht.

Situationsbedingt fällt das Programm des Janáček-Festivals wie ein Kartenhaus zusammen. Ein Gastspiel aus der böhmischen Provinz mit dem „Schlauen Füchslein“ musste entfallen, weil etliche Mitglieder des Theaters von Liberec in Quarantäne waren. Doch in der Vorwoche waren die Nebenfronten noch in Ordnung: die Begleitprogramme in der sogenannten „Reduta“, einem altehrwürdigen Ort, wo Name und Grundmauern etwa noch daran erinnern, dass Mozart hier einst konzertierte.