Wie sich Anleger auf die US-Wahl vorbereiten

Die Einschätzungen der Experten erfolgten vor der Corona-Infektion Trumps. Sollte der Präsident schwer erkranken oder sterben, würden die Turbulenzen an den Börsen zumindest vor der Wahl keineswegs geringer ausfallen.

Für Börsianer gilt es mittlerweile als Hauptszenario, dass der nächste Präsident erst Wochen oder Monate nach der Wahl feststeht. Investoren setzen deshalb ungewöhnliche Schritte – alle Anlageklassen sind betroffen.

New York. Schon seit den Sommermonaten ist an der Wall Street eine Bewegung im Gang, die sich nach der ersten TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden weiter intensiviert hat. Immer mehr Händler gehen davon aus, dass der Sieger der US-Präsidentenwahl erst im Dezember oder Jänner feststehen wird. Als Folge erwarten sie für die Wochen nach der Wahl extreme Kursschwankungen und eine Flucht in sichere Häfen wie Gold oder den japanischen Yen. Auch auf einen Absturz des S&P-500-Index bereiten sich manche Händler derzeit vor.