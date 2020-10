Staat fördert weniger

Wohnbau. Zuschüsse für den Wohnbau fielen 2019 erstmals seit Jahrzehnten unter zwei Milliarden Euro.

Wien. Erstmals seit fast drei Jahrzehnten war in Österreich die Wohnbauförderung im Jahr 2019 unter die Marke von zwei Milliarden Euro gesunken und lag damit ein Fünftel unter dem Zehn-Jahres-Schnitt. Damit verliere ein wichtiges wohnungspolitisches Lenkungsinstrument zunehmend an Bedeutung, kritisiert der WKÖ-Fachverband Steine-Keramik.

Bei der Bewilligung von Mietwohnungen und Eigenheimen hat es dagegen 2019 beinah neue Rekorde gegeben – wobei im großvolumigen Neubau Eigentumswohnungen schon die Hälfte stellen.

20 Jahre lang, von Mitte der 1990er- bis Mitte der 2010er-Jahre, war die Wohnbauförderung (WBF) mit 2,4 bis 3,0 Mrd. Euro in weitgehend konstanter Höhe dotiert. In den 1990ern seien noch etwa 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für wohnungspolitische Maßnahmen ausgegeben worden, 2019 nur noch 0,4 Prozent, so Fachverbandsgeschäftsführer Andreas Pfeiler: „Damit liegt Österreich im europäischen Vergleich im unteren Drittel.“ Die 1,99 Mrd. Euro WBF-Volumen im Vorjahr stellten vier Prozent Rückgang gegenüber 2018 dar. Das zeigen die Daten, die Wolfgang Amann, geschäftsführender Gesellschafter vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW), alljährlich für den Fachverband aufbereitet.

54 Prozent der 1,99 Mrd. Euro oder 1,08 Mrd. Euro der WBF-Ausgaben entfielen auf den Geschoßwohnbau, 23 Prozent oder 470 Mio. Euro auf Sanierung.

Der Neubauboom – Wohnungsbewilligungen auf weiter hohem Niveau – steht im Kontrast zu den rückläufigen WBF-Geldern. 2019 wurden 79.000 Wohnungen baubewilligt, nur etwas weniger als beim Allzeithoch 2017 (82.000 Einheiten). Heuer sanken die Baubewilligungen Covid-19-bedingt im ersten Quartal um etwa ein Viertel, im zweiten Quartal dürfte das Minus noch stärker gewesen sein. Wegen der hohen Wohnungsnachfrage sei noch heuer eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau zu erwarten, so Amann. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)