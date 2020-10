Das Chaos um Trumps Corona

Der Präsident bleibt - zumindest noch bis Montag - im Krankenhaus, auch Senatoren haben sich angesteckt. Kurz vor der Wahl steckt die Supermacht in einer schweren Krise.

Aus seinem Bürozimmer im Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda (Maryland) heraus versuchte Donald Trump, Gerüchten um seinen Gesundheitszustand ein Ende zu bereiten. Es gehe ihm gut, er werde bald wieder im Weißen Haus zurück sein, sagte der an Corona erkrankte Präsident am Wochenende. Gleichzeitig sorgten widersprüchliche Angaben seiner Ärzte für Unsicherheit. Am Sonntag teilten sie schließlich mit, dass der Präsident schon am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden könnte. Vier Wochen vor der Wahl steuern die USA auf ein politisches Chaos mit ungewissem Ausgang zu. Das wirft allerhand Fragen auf.