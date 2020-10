Sichere Häfen verlieren an Reiz

Die lockere Notenbankenpolitik dämpft deren Effektivität.

New York/Wien. Vermögenswerte, die als sicherer Hafen und traditionell als Absicherung angesehen werden, lohnen sich laut JPMorgan nicht mehr so wie früher. Die Politik des leichten Geldes führt möglicherweise dazu, dass Anleger sich an Cash halten und um andere traditionelle Puffer einen Bogen machen, schreiben Strategen um John Normand. „Defensive Aktiva liefern die schwächste Performance und damit den schlechtesten Absicherungsschutz für Aktienverkäufe seit mindestens einem Jahrzehnt“, so Normand. Dennoch lohne es sich nach wie vor, ein Portfolio von Absicherungsgeschäften wie Yen gegenüber allen Währungen oder Gold gegenüber dem Dollar zu halten. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)