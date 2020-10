Wette auf hässliche Entlein

Sollte es demnächst einen Corona-Impfstoff geben, haben einige Segmente und Regionen besonders große Aufholchancen.

Wien. Die Erholungsrallye an den globalen Märkten hält bereits eine ganze Weile an. Selbst steigende Covid-Infektionszahlen können die Hausse nicht bremsen. Freilich, hinter dem Kursauftrieb stecken zu einem guten Teil die Aktivitäten der Notenbanken. Denn sie halten die Geldschleusen noch immer weit offen, wobei inzwischen auch in den USA die Leitzinsen nah der Nulllinie liegen. Dort hat obendrein die Mehrheit der Notenbankmitglieder verkündet, dass sie nicht mit einer Zinsanhebung vor Ende 2023 rechnet.