1- und 2-Cent-Münzen bleiben noch im Umlauf

Die teure Herstellung läuft erst in ein paar Jahren aus.

Brüssel/Wien. Ein- und Zwei-Cent-Münzen werden in der EU wohl noch mindestens ein paar Jahre regulär im Umlauf bleiben. Die EU-Kommission in Brüssel kündigte am Montag an, einen Gesetzesvorschlag für eine EU-weite Abschaffung des Kleinstgelds frühestens Ende 2021 vorzulegen.

Die Kommission hatte das Thema Anfang des Jahres erstmals angesprochen. In einigen EU-Ländern – etwa Finnland, Holland und Italien – wird im Handel bereits seit Längerem auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet. In Österreich hatten sich im Jänner die politischen Parteien dafür ausgesprochen, dass bei einem Aus für die Cent-Münzen mit kleinem Nennwert die Preise nicht zuungunsten der Konsumenten aufgerundet werden.

Laut Europäischer Zentralbank (EZB) sind bis Ende 2019 rund 36,7 Milliarden Ein-Cent-Münzen und etwa 28,2 Milliarden Zwei-Cent-Münzen in der Eurozone in Umlauf gebracht worden. Sie machen damit fast die Hälfte aller im Umlauf befindlichen Euromünzen aus. Eine Ein-Cent-Münze ist in der Herstellung teurer als ihr Nennwert. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)