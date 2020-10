Wo die Statistik Arbeitslose ausspart

Die steigende Langzeitarbeitslosigkeit bereitet Experten Kopfzerbrechen. Dabei umfassen die offiziellen Zahlen gar nicht alle Langzeitarbeitslosen, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Der Teufel steckt im Detail.

Wien. Sie treibt Experten Sorgenfalten auf die Stirn: Die steigende Zahl der Langzeitarbeitslosen. Im September waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich 120.516 Menschen als langzeitbeschäftigungslos registriert. Sie hatten schon ein Jahr oder länger keine dauerhafte bezahlte Arbeit. Langzeitarbeitslose finden nur schwer in den Arbeitsmarkt zurück, denn oft sind sie schon älter, schlecht ausgebildet oder haben gesundheitliche Probleme.



Dabei sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen sogar noch höher, merkte das Momentum-Institut in einer jüngst veröffentlichten Analyse an. Denn fast 40.000 Schulungsteilnehmer seien in der offiziellen Zahl nicht inkludiert. Sie sollten bei der Berechnung der monatlichen Arbeitslosenzahlen aber ebenfalls in die Statistik einfließen. „Ansonsten kaschiert das das wahre Ausmaß des Problems“, kommentierte Chefökonom Oliver Picek.