Bargeldlose Zahlungen werden in Österreich deutlich zulegen

Das Risiko von Zahlungsrückständen oder Rückbuchungen steigt damit aber an, so eine Studie von BCG.

Wien. 204 bargeldlose Transaktionen macht jeder Österreicher jährlich. Damit liegt man im europäischen Vergleich im unteren Mittelfeld. Spitzenreiter sind die skandinavischen Staaten mit mehr als doppelt so vielen bargeldlosen Zahlungen. Europäisches Schlusslicht ist Italien, wo immer noch die meisten Geschäfte bar gezahlt werden.

Für den jährlich erscheinenden „Global Payments Report“ hat die Boston Consulting Group (BCG) die weltweiten Zahlungsströme und Erträge von Banken und Zahlungsdienstleistern analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die aktuelle Krise den Trend in Richtung bargeldloser Zahlungen eindeutig beschleunigt. Wesentliche Treiber für diese Entwicklung sind der Onlinehandel und die Bereitschaft vor allem kleinerer Händler, elektronische Zahlungen anzunehmen. Auch die Erhöhung des kontaktlosen Bezahllimits an der Kassa von 25 auf 50 Euro trage dazu bei, dass mehr bargeldlos bezahlt wird. Der kräftige Schub bringt aber gleichzeitig das Risiko von Zahlungsrückständen oder Rückbuchungen für Kartenanbieter und Händlerbanken, so BCG.

Wachstum kräftiger als in Deutschland

Laut der Studie werden die elektronischen Transaktionen in den kommenden Jahren in Österreich weiter zunehmen. Im günstigsten Fall – bei einer schnellen Erholung der Wirtschaft – sogar um 44 Prozent bis 2024. Konkret wird die Zahl der bargeldlosen Transaktionen pro Kopf von 204 im Jahr 2019 auf 294 im Jahr 2024 ansteigen. Damit ist das Wachstum in Österreich beinahe doppelt so groß wie in Deutschland, wo eine Zunahme von 227 (2019) auf 278 (2024) prognostiziert wird. Mit einem Anteil von zwei Dritteln ist nach wie vor das Privatkundengeschäft der größte Ertragsbringer im Zahlungsverkehr.

Aufgrund der aktuell unsicheren Wirtschaftslage erstellte BCG drei Szenarien über die Entwicklung der Zahlungsdienstleistungen. Je nachdem, wie schnell sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholen wird, steigen die Umsätze bis 2024 weltweit lediglich um ein bis vier Prozent jährlich auf maximal 1,8 Mrd. Dollar. Zum Vergleich: Von 2014 bis 2019 verzeichnete die Branche Rekordzuwächse von durchschnittlich 7,3 Prozent. (fre)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)