Österreichweit 714 neue Fälle

Die Zahl der Hospitalisierungen sank, jene der Intensivpatienten aber überstieg die 100er-Marke. Die meisten positiven Tests verzeichnete Wien.

Wien. Nach dem zweithöchsten Anstieg der Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Epidemie in Österreich am Samstag mit mehr als 1000 Fällen ist das Plus am Sonntag wieder dreistellig ausgefallen: 714 positive Tests wurden nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Tag zuvor waren es 1058 bestätigte neue Ansteckungen, knapp am bisherigen Höchstwert vom 26. März mit 1065 Infektionen.

Am Sonntag befanden sich zwar etwas weniger Menschen wegen Covid-19 in Krankenhäusern – 476 Patienten nach 494 am Samstag. Angewachsen ist allerdings die Anzahl der Intensivpatienten, von 97 auf 103.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen wurden mit 249 in Wien verzeichnet, wo das dritte Wochenende in Folge Polizei und Magistrat verstärkt Nachtlokale kontrolliert haben – insgesamt waren es 25. Nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz wurden 14 Anzeigen erstattet.

Auf Platz zwei bei den positiven Tests liegt Niederösterreich mit 134, es folgen Oberösterreich mit 127 und Tirol mit 69. Das Schlusslicht bildet das Burgenland mit zwölf nachgewiesenen Neuinfektionen.

„Im Gegensatz zum Samstag sind das heute wieder stabilisierte Zahlen – wie sie seit dem 20. September vorliegen“, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag in einer Aussendung mit. „Allerdings sind diese Werte nach wie vor deutlich zu hoch – wir müssen runter mit den Zahlen.“

Insgesamt gab es in Österreich bisher 48.146 positive Testergebnisse, 813 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 und 38.629 Menschen, die von einer Erkrankung genesen sind. Die Zahl der bestätigten aktuellen coronapositiven Fälle lag demnach am Sonntag bei 8704, nach 8578 vom Vortag.

Skigebiet will geschlossen halten

Am Sonntag berichtete die „Tiroler Tageszeitung“, dass das bekannte Tiroler Skigebiet Axamer Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) im kommenden Winter geschlossen halten will. Wegen der aktuellen Coronasituation hätten die Betreiber bei der Landesregierung einen Antrag „auf eine zeitweise Befreiung von der Betriebspflicht im heurigen Winter“ gestellt.

Die fehlenden Anpassungen der Gesetzeslage für Entschädigungsansprüche aus dem Epidemiegesetz, die Reisewarnungen aus benachbarten Ländern mit den Stornierungen in den vergangenen Tagen sowie der damit verbundene negative wirtschaftliche Ausblick für die Bergbahn seien als Gründe genannt worden. Die Gemeinden Axams, Grinzens, Birgitz und Götzens als Mitaktionäre seien bereits informiert worden.

„Das ist alles nicht ganz nachvollziehbar, weil das Skigebiet vor allem von Einheimischen besucht wird“, wird der Axamer Bürgermeister, Christian Abenthung (Liste Gemeinsam für Axams), in dem Bericht zitiert, „für viele Tourismusbetriebe in unserer Region wäre die Einstellung des Skibetriebs existenzgefährdend“.

Er habe für Montag deshalb zu einer Krisensitzung geladen, an der auch die Vertreter der Seilbahn, Innsbruck Tourismus und die Kommunalpolitiker aus der Region teilnehmen würden. Ziel sei es, dass die Lifte im Winter wieder fahren und das Skigebiet im Betrieb bleibt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)