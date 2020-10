Den Anruf des Teamchefs überhört

Teamchef Franco Foda muss acht Ausfälle kompensieren, allerdings ist Debütant und Stuttgart-Legionär Sasa Kalajdzic in Torlaune. Hütet Pervan das ÖFB-Tor?

Klagenfurt. Franco Foda hatte am Sonntag mehr Mühe als gedacht. Nach den Coronafällen in Salzburg musste er schnell reagieren. Der ÖFB-Teamchef nominierte für Torhüter Cican Stankovic und Linksverteidiger Andreas Ulmer Heinz Lindner (FC Basel) sowie Außenverteidiger Maximilian Ullmann (Rapid) und Innenverteidiger Gernot Trauner (Lask) nach. Am Dienstag wartet in Klagenfurt ein Test gegen Griechenland, 3000 Zuschauer werden erwartet. Danach steigen Duelle in der Nations League, zuerst in Nordirland (11. Oktober), gleich darauf in Rumänien (14. Oktober).

Die Auswirkungen der Pandemie nehmen auch im Fußball immer größeres Ausmaß an. So kündigte etwa bereits Werder Bremen an, Teamspieler bis auf eine Ausnahme nicht in Risikogebiete schicken zu wollen. Man wolle ob möglicher Quarantänen keine Spieler für das nächste Bundesligaspiel am 17. Oktober verlieren. Laut lokalem Gesundheitsamt müsse jeder, unabhängig von ein oder zwei negativen Tests, nach der Rückkehr aus solch einer Region für fünf Tage in häusliche Quarantäne. Marco Friedl wird also nur eine Partie bestreiten, wahrscheinlich gibt er sein Debüt gegen Griechenland.

VfB: Drei Spiele, drei Tore

Ein anderer Debütant brennt auf seinen Einsatz: Stuttgarts Torjäger Sasa Kalajdzic. Dass der 23-Jährige Fodas Anruf verpasst hatte wegen einer „Handy-Panne“, erzählte er ebenso stolz wie sein Hoch. Denn in allen drei Partien hat der Stürmer getroffen, am Samstag rettete er dem Klub mit dem 1:1 gegen Leverkusen („Der Ball flog mir perfekt auf den Kopf“) einen Punkt.

Vergessen sind Zeiten der Sorgen und Zweifel, als er fast eine komplette Saison wegen eines Kreuzbandrisses gefehlt hatte. Jetzt ist er beim VfB eine Fixgröße, die auch bei Foda Eindruck hinterlassen möchte. Aber Kalajdzic wolle es Schwarz auf Weiß wissen, nur noch zwei Treffer fehlen ihm auf den Torrekord von Fredi Bobić. Er traf in seinen ersten fünf Ligaspielen.

Foda muss acht Ausfälle kompensieren. Neben dem Salzburg-Duo ist auch Lienhart (Freiburg) nicht dabei. China-Legionär Marco Arnautovic fehlt ob der Reiseproblematik, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Valentino Lazaro sind verletzt. Auch Lask-Keeper Alexander Schlager (Adduktoren) muss passen. Damit dürfte Paavo Pervan (Wolfsburg) Österreichs Tor hüten. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)