Achtung, Fake! Ein Museum flüchtet nach vorn

Zweimal „Malerische Architektonik“ von Ljubow Popowa. Das linke Bild hängt in Köln, das rechte in Madrid. Welches von beiden ist eine Fälschung?

Böse Überraschung: Fast die Hälfte der Sammlung Russischer Avantgarde im Kölner Museum Ludwig ist wohl nicht echt. Was macht man da? Eine tolle Ausstellung, die auch zeigt, mit welchen Methoden sich Betrug entlarven lässt.

In der Suppe findet sich oft ein Haar. Aber nicht nur dort. „Suprematismus“ heißt das Bild, so wie die revolutionäre Kunstrichtung, mit der Kasimir Malewitsch seine Zeitgenossen verstörte. Einer seiner Mitstreiter, Ilja Tschaschnik, soll es 1923 gemalt haben. Aber da ist dieses Haar. Es löste sich vom Pinsel, mit dem der hellgraue Hintergrund zügig aufgebracht wurde, und lagerte sich in die Farbschicht ein. Unter UV-Licht kann man es sehen. Die chemische Analyse ergibt: Es ist aus einem Polyamid. Solche synthetischen Fasern finden sich auch im Gewebe des Bildträgers. Entwickelt wurden sie erst Mitte der 1930-Jahre in Amerika, in die Sowjetunion kamen sie viel später. Da war der angebliche Schöpfer des Bildes längst tot, und niemand arrangierte dort mehr geometrische Formen, außer in betrügerischer Absicht. Kein Zweifel: „Suprematismus“ ist eine Fälschung.