Eine Lehrstunde vom großen Idol bekommen

Einst hatte Sebastian Korda, 20, eine Katze namens Nadal, nun spielte er in Paris gegen ihn.

Einst hatte Sebastian Korda, 20, eine Katze namens Nadal, nun spielte er in Paris gegen ihn.

Paris. Diese Partie wird Sebastian Korda so schnell nicht vergessen. Die dritte Runde der French Open bescherte dem US-Qualifikant, 20, ein Duell mit seinem großen Idol: Rafael Nadal. „Er ist einer der Gründe, warum ich Tennis spiele. Von ihm habe ich mir diese Nie-Aufgeben-Mentalität abgeschaut. Wann immer ich auf dem Platz stehe, will ich so sein wie er“, hatte der Sohn von Petr Korda, Australian-Open-Champion 1988, erklärt.

Die Bewunderung schlug erstaunliche Blüten. „Als Kind habe ich meine Katze nach ihm benannt. Ich denke, das sagt viel darüber aus, wie sehr ich diesen Typ liebe“, erzählte Korda junior. Geboren in Bradenton, Florida, zeigte Sebastian Korda auch Eishockey-Talent, ein Besuch bei den US Open 2009 aber ließ die Entscheidung zugunsten der Filzkugel fallen. „Danach wusste ich: Das ist genau das, was ich machen will.“

Der Einzug in Runde drei der French Open war der bislang größte Karriereerfolg für die Nummer 213 der Welt, der 20-Jährige der Größe der Aufgabe diesmal noch nicht gewachsen. Der Respekt gegenüber dem 19 Jahre älteren Nadal war ihm anzumerken, Korda letztlich chancenlos. Nach 1:55 Stunden siegte Nadal 6:1, 6:1, 6:2.

Im Achtelfinale trifft der zwölfmalige Paris-Champion nun auf den Italiener Jannik Sinner, der sensationell Alexander Zverev 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 bezwang. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)