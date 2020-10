Das Ende Jugoslawiens als Game Changer

(c) imago stock&people (imago stock&people)

Hundert Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung sind auch die Grenzen in den Köpfen gefallen. Ein geglücktes Zusammenspiel von Nationalstaat und EU.

Das Erste, was man früher von Jugoslawien sah, waren grimmige Grenzbeamte auf dem Loiblpass. Jugoslawien war eine kommunistische Diktatur mit gewissen Freiheiten. Außer für Regimegegner und in Ungnade Gefallene, die etwa auf der Gefängnisinsel Goli Otok weggesperrt waren. Heute steht auf dem Loiblpass kein grimmiger Grenzbeamter mehr. Es steht dort überhaupt keiner mehr. Die Kärntner fahren durch – zum Einkaufen nach Laibach, zum Essen nach Piran,

Entspanntes Alpe-Adria-Flair, als ob es nie Spannungen gegeben hätte. Und all das auch rückgekoppelt auf das eigene Land, das Zusammenleben zwischen deutschsprachiger Mehrheit und slowenischsprachiger Minderheit.

Möglich gemacht haben das die Entstehung des slowenischen Nationalstaats und die Europäische Union. Es ist ein gelungenes Beispiel für das wirkungsvolle Ineinandergreifen von Nationalstaatsgedanken und europäischem Gedanken.

Am kommenden Samstag, dem 10. Oktober, jährt sich zum hundertsten Mal die Kärntner Volksabstimmung. Auf diese ist eine lange, schwierige Geschichte des Misstrauens, des Hasses, der Unterdrückung, der Missverständnisse gefolgt.



Man kann diese Geschichte von zwei Seiten erzählen. Einerseits von der slowenischen: Es ist eine Geschichte der Betrogenen. Feierlich versprach die Kärntner Landesregierung den Kärntner Slowenen vor dem Plebiszit 1920, ihre Anliegen „allzeit zu wahren“, allen voran ihre Sprache, wenn sie nur für den Verbleib für Österreich stimmten.

Die Slowenen taten das zu einem beachtlichen Teil. Es wurde ihnen nicht gedankt. Der Assimilierungsdruck war enorm, nicht wenige unterwarfen sich auch freiwillig. In der NS-Zeit wurden Slowenen deportiert, zur Umsiedelung gezwungen, landeten im Konzentrationslager. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in dieser Tonart, demokratisch-zivilisiert gemildert, weiter. Der negative Höhepunkt war der Ortstafelsturm von 1972.

Und man kann die Geschichte auch aus Deutschkärntner Sicht erzählen: Da war das, was man lang „die Urangst“ nannte, jene vor Jugoslawien. Zweimal, einmal nach dem Ersten Weltkrieg, einmal nach dem Zweiten, stellen die Jugoslawen Gebietsansprüche. Das erste Mal sorgte – neben dem eigenen Abwehrkampf – US-Präsident Woodrow Wilson dafür, dass es nicht so weit kam. Das zweite Mal Josef Stalin, der nur wegen Titos Wunsch nach dem kleinen Kärnten keinen weiteren Konflikt mit den Westalliierten riskieren wollte. Später verübte der jugoslawische Geheimdienst dann Bombenanschläge in Kärnten, um die Lage zu destabilisieren.

Die Situation war verfahren, das gegenseitige Misstrauen groß. Zwei Volksgruppen lebten nebeneinander her.

Als Game Changer sollte sich dann der Unabhängigkeitskampf Sloweniens 1991 erweisen. Auf einmal drückten auch die Deutschkärntner, die die eigenen slowenischen Landsleute sonst gering schätzten, den Slowenen jenseits der Karawanken die Daumen, die sich unter der Führung des heutigen Ministerpräsidenten, Janez Janša, der jugoslawischen Volksarmee entgegenstellten.

Was folgte, war eine anhaltende Phase der Entspannung, eben auch in Kärnten selbst. Man entdeckte Slowenien – und man entdeckte auch die Slowenen im eigenen Land neu. Zwischenzeitlich noch einmal aufgehetzt von Jörg Haider, der die zweisprachigen Ortstafeln politisch missbrauchte. Aber das war nicht von Dauer. Die Menschen waren schon einen Schritt weiter.

Letztlich taten sich die Antipoden von einst, linke Slowenenvertreter und rechte Heimatdienstler, zusammen und schlossen unter der Ägide eines freiheitlichen Landeshauptmanns, Gerhard Dörfler, und eines sozialdemokratischen Ministers, Josef Ostermayer, einen historischen Kompromiss.



Narben sind geblieben, vor allem auf slowenischer Seite, bei jenen, die die unwirtlichen Tage der Vergangenheit selbst miterlebt haben. Aber so weit wie heute war Kärnten noch nie – jedenfalls nicht mehr seit jenen Zeiten vor 1848, bevor der Nationalismus zur Ideologie wurde.

E-Mails an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2020)