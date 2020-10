Brexit, Episode 1001

Die Gespräche über einen Handelspakt stocken, doch will keine Seite den Tisch verlassen.

London. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In einem Telefongespräch vereinbarten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister, Boris Johnson, am Wochenende eine Fortsetzung der Verhandlungen über die Wirtschaftsbeziehungen nach Inkrafttreten des Brexit zu Jahresende. Die beiden Politiker „erzielten Übereinkunft über die Bedeutung einer Vereinbarung, sofern diese möglich ist“, hieß es in einer dünnen gemeinsamen Erklärung.