Thiem zieht mit Kraftakt ins Viertelfinale ein

Dominic Thiem hatte gegen den französischen Außenseiter Hugo Gaston mehr Mühe als erwartet, setzte sich erst nach fünf Sätzen durch.

Durch die ersten drei Runden der French Open war Dominic Thiem gestürmt, hatte Marin Cilić, Jack Sock und Casper Ruud nicht einen Satz gelassen. Im Achtelfinale am Sonntag aber musste der Weltranglistendritte gegen Außenseiter Hugo Gaston erstmals wirklich hart kämpfen. Der Franzose, erst seit wenigen Tagen 20 Jahre alt und Nummer 239 der Welt, war vor den French Open noch ohne Sieg auf der Tour gewesen und nur dank einer Wildcard überhaupt im Bewerb dabei. Mit der Unterstützung der Fans wuchs Gaston über sich hinaus, Thiem setzte sich erst nach 3:32 Stunden mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3 durch.

"Ich finde, es war ein unglaubliches Match von uns beiden. Er hat so gute Fighter-Qualitäten. Ich habe seit langer Zeit keinen Spieler gesehen, der so viel Touch hat", lobte Thiem seinen französischen Gegner noch auf dem Center Court. "Seine Stopps sind einfach von einem anderen Planeten, ich musste 400 Mal zum Netz sprinten. Wenn er so weiter spielt, wird er ein ganz großer Spieler."

Den Schlüssel für ein möglicherweise schnelleres Ende hatte Thiem schnell gefunden. "Ich habe bei 4:4 im dritten Satz einen Breakball verschlagen, das war ein leichter Vorhandfehler. Ab diesem Zeitpunkt hat sich das Match ein bisschen verändert", erklärte Thiem. Er selbst habe etwas an Energie verloren. "Ich habe auch nicht die richtige Antwort auf die vielen Stoppbälle gefunden."

Starker Beginn, langer Atem

Dabei hatte die Partie für Thiem ganz nach Wunsch begonnen, auch von der 20-minütigen Unterbrechung, um das Dach auf dem Court Philippe Chartrier zu schließen, ließ er sich nicht aus dem Rhythmus bringen und holte sich die ersten beiden Sätze ohne Probleme. Doch mit dem Publikum im Rücken kämpfte sich der Lokalmatador zurück, verwertete den fünften Satzball. Von Nervosität war beim Youngster überhaupt nichts zu merken, vielmehr spielte er sich in einen regelrechten Rausch.

Thiem waren mit Fortdauer der Partie die Strapazen der vergangenen Wochen anzumerken, körperlich wie geistig. Bei Gaston hingegen saß so gut wie jeder Stoppball. Doch am Ende hatte die Nummer 3 der Welt den längeren Atem. "Im fünften Satz habe ich irgendwie neue Energie gefunden und habe dann wieder sehr gut gespielt", resümierte Thiem. Im Entscheidungssatz gelang dem Niederösterreicher das Break zum 5:3. Er nutzte dann seinen zweiten Matchball zum Einzug ins neuerliche Viertelfinale. "Ich hatte etwas Glück, dass ich da heute durchgekommen bin."

Nun trifft Thiem auf einen seiner besten Freunde auf der Tour. Gegen den in guter Form befindlichen Argentinier Schwartzman hat er eine 6:2-Bilanz und weiß zumindest, was ihn erwartet. "Ich muss mich jetzt gut erholen. Gegen Diego werden es wieder so lange Rallyes werden. Er mag diese Bedingungen, glaube ich. Es wird sehr schwierig werden."

(APA/red)