Rückkehr an die Stammuniversität.

Bisher leitete er das Institut für Arbeitsrecht, Sozialrecht und Rechtsinformatik an der Universität Innsbruck. Per 1. Oktober ist Gert-Peter Reissner als Professor an seine Stammuniversität nach Graz zurückgekehrt. Der Steirer soll dort die Leitung des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht übernehmen.