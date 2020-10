Paradoxon: Wie der Wunsch nach mehr zu noch weniger führen kann

selbst-bewusst führen #39. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: der Wunsch nach mehr oder noch weniger.

Gerald S., Firmenchef eines kleinen Unternehmens wünscht sich derzeit dringend MEHR: Er hat das Gefühl, er habe ZU WENIG Kunden, ZU WENIG Einnahmen, ZU WENIG Gewinn, KEINE finanzielle Sicherheit, …

Mit jeder neuen Verordnung steigt die Verzweiflung, wie es weitergehen kann.

Mit dieser Verzweiflung, über zu wenig, strahlt er Mangel – in alle Richtungen – aus! Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser sich damit noch mehr verstärkt.

Haben Sie das schon realisiert, was Ihre verzweifelten Gedanken bewirken? Noch mehr Verzweiflung.

Martina N., macht nach dem Lockdown wieder bessere Geschäfte. Sie freut sich über jeden noch so kleinen Einkauf in ihrem Geschäft.

Vergangenes Wochenende hat sie sich Zeit genommen, alles aufzulisten, was sie hat und wie REICH sie ist. Mit Ihrer positiven, zuversichtlichen Einstellung, war sie offen für Gespräche, für Neues, für Pläne. Sie war so inspiriert, dass sie eine Liste mit 50 Ideen, den Verkauf auszuweiten begonnen hat, die sie nun Schritt für Schritt umsetzt und jeden Erfolg feiert.

Wenn Sie sich so gestresst fühlen, dass Ihre Existenzängste immer wieder kommen und von Tag zu Tag stärker werden, dann verstärken sich im Gehirn die spitzen Beta Wellen. In diesem Zustand nimmt der Tunnelblick immer mehr zu. Ihre Wahrnehmung schränkt sich ein, Sie können sich dann oft nur mehr auf eines fokussieren, in diesem Fall Ihre Existenzängste. Das ist verständlich.

In diesem Zustand fühlt sich der Kopf dann meist noch abgetrennt vom Körper, ein Gefühl, des ich bin „außer mir“.

Tipp:

Machen Sie Bewegung in der Natur. Gehen Sie spazieren. Das erdet Sie wieder, bringt Sie aus dem Kopf in den Körper. Füllen Sie Ihren Kühlschrank, auch das schafft ein Gefühl von Fülle und Sicherheit. Werden Sie sich bewusst, was Sie alles haben, ein Dach über den Kopf, ein warmes Bett, Ihre Gesundheit, … Seien Sie froh (und dankbar) für alles was Sie haben. Schauen Sie sich andere UnternehmerInnen an, die gerade erfolgreich Chancen nutzen. Führen Sie viele Gespräche und tauschen Sie sich mit anderen zuversichtlichen Menschen aus. Finden Sie Inspiration für die nächsten Schritte. Strahlen Sie Zufriedenheit aus. (Die Situation mag nicht optimal sein, doch könnte es auch viel schlimmer sein!) Auf diese – entspanntere - Weise steigt die Wahrscheinlichkeit überproportional, dass Sie offen sind für neue Chancen.

Fühlen Sie wie Ihre Zuversicht steigt und Ihnen ermöglicht ins Handeln zu kommen!

Teilen sie in den Kommentaren, was Ihre ersten Schritte sindm aus der Verzweiflung in die Zuversicht zu kommen.

Mehr zum Thema „9 Wege um Ihren Reichtum zu vergrößern.“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com