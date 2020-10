Großbritannien überschreitet Schwelle von 500.000 Corona-Infektionen

Am Sonntag sind über 10.000 Fälle mehr als am Vortag gemeldet worden. Grund dafür soll die Behebung eines technischen Fehlers gewesen sein, durch den Ende September mehrere tausend Corona-Fälle nicht veröffentlicht worden waren.

Großbritannien hat die Schwelle von einer halben Million nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Sonntag einen Anstieg der Infektionen um fast 23.000 Fälle - mehr als 10.000 mehr als am Vortag. Grund dafür ist den Behörden zufolge die Behebung eines technischen Fehlers, durch den Ende September mehrere tausend Corona-Fälle nicht veröffentlicht worden waren.

Die zwischen dem 24. September und 1. Oktober aufgetretenen Corona-Infektionen würden in den Statistiken der kommenden Tage mit aufgeführt, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Dadurch werde die Darstellung des tatsächlichen Infektionsgeschehens verzerrt.

Todesfälle auf 42.350 gestiegen

Den Angaben zufolge starben in den vergangenen 24 Stunden 33 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Vereinigten Königreich stieg damit auf 42.350 - der höchsten Todesfallzahl in Europa. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle lag bei genau 502.978.

Premierminister Boris Johnson schwor die Menschen in einem BBC-Interview am Sonntag erneut auf einen "sehr harten" Winter ein. Es bestehe jedoch die "Hoffnung", dass sich die Lage bis Weihnachten verbessere.

Neue Maßnahmen geplant

Die Regierung in London plant einem Zeitungsbericht zufolge neue dreistufige Beschränkungen zur Eindämmung des Virus. Der Maßnahmenkatalog umfasse auch die Schließung von Pubs und ein Verbot aller sozialen Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts, schreibt "The Guardian" unter Berufung auf Regierungsdokumente. Der Plan solle die bestehenden lokalen Einschränkungen ablösen und vereinfachen.

